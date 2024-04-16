美4月紐約Fed製造業指數報-14.3 連續第五個月萎縮

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-16 01:30

美國紐約州 4 月製造業活動連續第五個月萎縮，而一項衡量原物料價格的指標攀升至近一年來新高。具體來看，紐約聯準銀行公布的製造業指數自 3 月的 - 20.9 升至 - 14.30，但仍遠低經濟學家預期的 - 5.20。該數據低於 0 表明經濟萎縮。

兩年多來，這些數據每月都出現大幅波動，這是自 2016 年初以來持續時間最長的一次。另外，一項衡量原物輛當前支付價格的指數上升 5 點至 33.7，為 2023 年 5 月以來新高，而紐約州製造商收到的價格指數仍處在新高，一項衡量投入價格前景的指標攀升至一年多高點。

美國供應管理協會 (ISM) 本月稍早數據顯示，3 月的價格出現類似的回升。如果這種情況持續下去將引發人們的擔憂，及數月來一直拖類整體通膨的商品降溫步伐可能會停滯甚至逆轉。