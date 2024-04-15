〈美股早盤〉主要指數開高 零售銷售數據、企業財報蓋過中東局勢擔憂

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-15 21:49

美股主要指數周一 (15 日) 開高，從上周的跌勢中反彈，受到高盛公布首季業績亮眼、美國上月零售銷售數據超預期提振，以及市場認為中東衝突不會進一步升級。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 310 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲逾 1.3%。

由於美國 3 月零售額增幅超過預期，且前一個月的零售額被修高，美股周一開盤前主要指數期貨走揚。

具體來看，美國人口普查局公布 3 月零售銷售月增 0.7%，超出市場預期的 0.4%，前值由 0.6% 上修至 0.9%；除汽車外零售銷售較上月成長 1.1%，預期 0.5%，前值 0.3%；核心零售銷售 (剔除汽車、汽油、建築材料及食品服務) 較上月成長 1.1%，預期 0.4%，創 2023 年 2 月以來最大漲幅。

美國人口普查局公布 3 月零售銷售月增 0.7%，超出市場預期的 0.4%。(圖：ZeroHedge)

消費支出占美國經濟的三分之二左右，被稱為美國經濟「最強支柱」，該報告表明，進入第二季後，消費者支出勢頭強勁。只要強勁的勞動力市場支持家庭需求，通膨就有可能在經濟中根深蒂固，並進一步延後聯準會 (Fed) 的降息。

3 月強於預期的零售銷售數據進一步削弱了投資人對 Fed 今年開始降息的信心，市場對貨幣政策的預期已經轉向 Fed 將較晚開始降息，交易員不再認為 11 月之前 100% 會降息。

哈里斯金融集團 (Harris Financial Group) 分析師 Jamie Cox 表示：「消費者正在大量消費。如果你期待經濟放緩，你不會看到的。」

與此同時，高盛外獲利也提振了市場情緒；美國公債價格全面下跌，石油對伊朗對以色列史無前例的攻擊影響不大，國際油價雙雙走跌。

標普 500 指數合約顯示，該基準指數在經歷 2024 年最大單跌跌幅後將反彈，10 年期美國公債殖利率飆升 8 個基點，至 4.6%。

美國商品期貨交易委員會數據顯示，上週期貨市場持有美元淨多頭部位達 177.4 億美元，為 2022 年 8 月以來最高水準。Fed 降息預期、地緣局勢共同推動美元走高，一方面市場越來越相信，頑固的通膨將使 Fed 將利率維持在當前水準更長時間；另一方面，最近幾天中東局勢緊張引發避險需求成長。

截至台北時間周一（15 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.48%，至每股 166.80 美元

美國媒體《Electrek》周一援引一份內部備忘錄報導，特斯拉將在全球裁員 10% 以上。在競爭激烈的市場上，這家全球電動車龍頭正在努力應對需求批軟的問題。報導指出，在過去幾個月內，特斯拉要求管理層找出關鍵的團隊成員，暫停一些人的股票獎勵，還取消一些員工的年度考績獎金。馬斯克在電子郵件中寫道：「我們對組織進行了徹底的評估，做出了將全球員工人數減少 10% 以上的艱難決定」。

高盛 (GS-US) 早盤股價上漲 5.00%，至每股 408.98 美元

高盛周一美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，該季獲利打敗華爾街分析師預期，承銷和交易撮合業務的復甦提振其投資銀行部門，幫助實現自 2021 年以來最高每股獲利表現。消息提振高盛盤前股價漲近 4%。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 1.17%，至每股 174.48 美元

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克周一 抵達越南河內，希望能提高這個新市場的銷售量。根據當地媒體報導，庫克將在為期兩天的訪問期間與蘋果用戶、開發者和內容創作者會面。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月紐約州製造業指數報 - 14.30，預期 - 5.20，前值 - 20.90

美國 3 月零售銷售月增率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.9%

美國 3 月零售銷售年增率報 4.02%，前值 2.11%