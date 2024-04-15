美媒Electrek：特斯拉將裁員10%以上

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-15 19:28

美國媒體《Electrek》周一 (15 日) 援引一份內部備忘錄報導，特斯拉將在全球裁員 10% 以上。在競爭激烈的市場上，這家全球電動車龍頭正在努力應對需求批軟的問題。

報導指出，在過去幾個月內，特斯拉要求管理層找出關鍵的團隊成員，暫停一些人的股票獎勵，還取消一些員工的年度考績獎金。馬斯克在電子郵件中寫道：「我們對組織進行了徹底的評估，做出了將全球員工人數減少 10% 以上的艱難決定」。

馬斯克還在內部備忘錄表示：「在我們替公司下一階段成長做準備時，著眼於公司的各方面以降低成本和提高生產率，這一點非常重要。」

根據特斯拉最新的年度報告，截至 2023 年 12 月，這家全球市值最大的電動車製造商擁有 140,473 名員工，而此次裁員將影響約 1.5 萬人。特斯拉去年 2 月曾在紐約州裁員 4%，做為績效評估周期的一部分，當時特斯拉員工還沒有發起工會運動。

特斯拉將於 4 月 23 日公布財報。該公司先前公布的今年第一季電動車銷售量下滑，低於市場預期也是近 4 年來首見衰退。特斯拉去年第四季毛利率報 17.6%，為 4 年多來新低。