美3月零售銷售數據火熱 美債殖利率躍升至今年新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-15 23:41

大多數美國公債殖利率攀升至年初以來新高，其中兩年期美債殖利率接近 5%，此前活熱的零售銷售數據進一步削弱投資人對聯準會 (Fed) 今年降息的信心。

基準的 10 年期公債殖利率一度上漲 11 個基點至 4.63%，創下去年 11 月中旬以來新高，截稿前殖利率再度升至 4.657%。此前美國 3 月零售銷售增速高於經濟學家預期，2 月的增速也被上修。

市場對 Fed 首次降息預期一直在往後延，官員們不斷強調降息需要通膨往 2% 目標持續回落更有信心。交易員不再完全消化 11 月之前降息，而在今年年初，3 月開始降息的消息被完全消化。

Brandywine Global Investment Management 投組經理 Tracy Chen 表示：「如果我們繼續得到像今天這樣的零售銷售數據，Fed 可能不會降息。」

3 月的零售銷售數據是一系列指標中最新的一個，顯示出美國經濟彈性和居高不下的通膨。這使得債券交易員在進行更大的看漲押注之前，破切需要明確的證據來證明 Fed 即將降息。

與此同時，紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 同日表示，如果通膨繼續逐步降溫，Fed 今年可能會開始降低利率。他指出，貨幣政策處在良好狀態，消費者和整體經濟仍然持續強勁。