美3月核心CPI連續第三個月超預期成長 Fed首次降息時間可能更晚

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-10 22:55

美國周三 (10 日) 公布最新數據顯示，受能源價格上漲推動，3 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增率連續第三個月超預期成長，暗示新一輪的物價壓力。這份報告不僅澆熄了市場先前預估聯準會 (Fed) 最快會在 6 月降息的預期，也讓交易將首輪降息時間延至最快 9 月才開始。

具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 周三公布數據顯示，3 月 CPI 年增 3.5%，不僅高於市場預期的 3.4%，也高於前值 3.2%，按月來看成長 0.4%，略高市場預期的 0.3%，但與前值持平。

美國 3 月 CPI 超預期年增 3.5%。(圖：ZeroHedge)

Fed 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 3 月年增 3.8%，高於市場預期的 3.7%，與 2 月前值 3.8% 持平；按月來看核心 CPI 月增 0.4%，高於市場預期的 0.3%，也與 2 月前值持平，兩項數據均連續第三個月超預期成長。經濟學家認為核心指標比整體 CPI 指標更能反映潛在通膨。

3 月年增 3.8%，連續三個月成長。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，在核心指數中，商品成本年增速繼續下滑，不過服務業正在重新升溫。3 月超級核心 CPI(即剔除住房的核心服務通膨) 年升 5%，寫下 2023 年 4 月以來新高，按月來看成長 0.7%。

3 月超級核心 CPI 年升 5%，寫下 2023 年 4 月以來新高 (圖：ZeroHedge)

另外，3 個月核心 CPI 年增率從 4.1% 升至 4.5%，創下去年 5 月以來最快增速。

(圖：ZeroHedge)

能源和住房支出為 3 月 CPI 加速成長元凶

根據報告，3 月汽油和住房支出飆升，貢獻 CPI 逾 50% 的漲幅，另外汽車保險、醫療和服裝費用也有所成長，不過新車和二手車價格下滑。

數據顯示，美國 3 月能源指數成長 1.1%、汽油指數成長 1.7%、電力指數成長 0.9%、燃油指數下滑 1.3%；住房價格連續第二個月成長 0.4%，該指標為服務業中最大類別，業主等效租金 (OER) 指數也上漲 0.4%；上月二手車和卡車指數繼 2 月成長 0.5% 後，3 月下滑 1.1%、新指數數月減 0.2%、飛機票價指數也月減 0.4%。

3 月汽油和住房支出飆升，貢獻 CPI 逾 50% 的漲幅。(圖：ZeroHedge)

此外，先前外資機構研究模型顯示，房租價格領先指標已經開始下行，如果 3 月 OER 增幅低於 0.42%，可能是 OER 開始放緩的重要訊號，有利緩解核心通膨壓力，不過如今看來 OER 依然頑強難降。

Fed 在 6 月降息期待受挫 7 月機率不大、9 月最有可能

這份報告進一步證明，儘管 Fed 將利率維持在 20 多年來的新高，但遏制通膨進展可能陷入停滯。由於強勁就業市場仍在推動家庭需求，而 Fed 官員仍堅稱，希望看到更多證據表明物價壓力持續降溫才會降息。交換利率市場顯示，今年 Fed 只會降息 50 個基點，相當於降息兩次，每次降幅為 1 碼 (25 個基點)。

報告出爐後，交易員排除 Fed 在 6 月首次降息的可能性，甚至連 7 月降息的可能性也變得更小。根據利率期貨顯示，交易員認為 Fed 有可能在 9 月 17 日至 18 日的貨幣政策上首次降息 1 碼，將目標政策利率調至 5%-5.25% 區間，而到年底前還會再降息一次。

摩根大通資產管理公司 (JPMorgan Asset Management) 分析師 David Kelly 表示，Fed 在 6 月升息的大門關上了。

該行另一名分析師 Lindsay Rosner 認為，近幾個月來數據表明，要達到 Fed 的 2% 通膨目標，道路顯然是崎嶇不平。人們常說，Fed 在設定利率時走的是上電扶梯、下電梯，但在本輪周期中，他們似乎會選擇走樓梯 (意味著降息步伐緩慢)。

嘉信理財分析師 Richard Flynn 認為，近幾個月來數據表明，要達到 Fed 的 2% 通膨目標，道路顯然是崎嶇不平。人們常說，Fed 在設定利率時走的是上電扶梯、下電梯，但在本輪周期中，他們似乎會選擇走樓梯 (意味著降息步伐緩慢)。

不過 Wealthspire Advisors 資深副總裁 Oliver Pursche 表示 Fed 仍有可能在 7 月降息，而且在該次會議之前還有幾份關鍵數據報告，但倘若在 6 月或者今年降息兩次以上，都會令人感到意外。

另有市場分析指出，Fed 將從這份報告得知通膨降溫進展放緩訊號，首次降息預期可能會從之前的 6 月延後到 7 月。下次貨幣政策會議 5 月 1 日結束之前，決策者還會看到一份個人消費支出 (PCE) 報告，以及生產者物價指數 (PPI) 報告。

市場反應

根據芝商所 FedWatch 工具數據，Fed 在 6 月降息 1 碼機率僅有 18.5%，維持利率不變機率為 81%；7 月降息 1 碼機率為 37.9%、維持利率不變機率為 55.9%；9 月降息 1 碼機率為 46.2%，維持利率不變機率為 30.2%。