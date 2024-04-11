Meta推出新款AI晶片 降低對輝達依賴

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-11 01:00

臉書母公司 Meta Platforms(META-US)周三 (10 日) 推出新款自研晶片「Meta 訓練和推論加速器」(Meta Training and Inference Accelerator, MTIA)幫助驅動人工智慧 (AI) 服務，在臉書和 IG 上對內容進行排名和推薦，也減少對輝達 (NVDA-US) 和其他外部公司半導體的依賴。Meta 去年曾發表第一代 MTIA 產品。

值得注意的是，新一代 MTIA 將採用台積電 (2330-TW)5 奈米製程，效能是上一代晶片的 3 倍。該款晶片已布署在資料中心，替 AI 應用程式提供服務，目前正在進行幾個專案，擴大 MTIA 的範圍，包括支援生成式 AI 運作。

Meta 轉向 AI 服務帶來對運算能力的不斷成長的需求。去年，這家社群媒體巨擘發布自己的 AI 模型與 OpenAI 的 ChatGPT 競爭，而且還在其社群應用程式中添加了新的生成式 AI 功能，包括客製化貼紙和名人面孔的聊天機器人角色。

Meta 去年 10 月表示，將在支援 AI 的基礎設施上投入多達 350 億美元，包括資料中心和硬體。該公司執行長祖克柏當時說：「到 2024 年，AI 將成為我們最大的投資領域。」

這筆支出的很大一部分可能仍將流向輝達，該公司生產替 AI 模式提供動力的 H100 顯示卡。今年早些時候，祖克柏表示，該公司將購買 35 萬個 H100 晶片，每個晶片的價格為數萬美元。

但在科技巨擘中，越來越多的人開始在內部開發晶片。 Meta 正加入競爭對手亞馬遜公司 (AMZN-US

)的 AWS、微軟公司 (MSFT-US) 和 Alphabet Inc.(GOOGL-US)的 Google 的行列，試圖擺脫對這種非常昂貴的依賴。不過，這不是一個快速解決方案。到目前為止，這些努力並沒有減少業界對輝達 AI 加速器的永不滿足的需求。