特斯拉今年銷量前景黯淡 華爾街兩分析師看衰

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-10 19:35

根據外媒周三 (10 日) 報導，特斯拉第一季電動車銷售數量嚇壞華爾街，兩位分析師預測，今年的銷量將下滑。

Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 預估，特斯拉今年新車交付量將下滑 0.5% 至略低於 180 萬輛；Jefferies 分析師 Philippe Houchois 則預測，新車交付量將下降約 3% 至 177 萬輛。此外，兩位分析師都大砍對特斯拉股票的目標價，Potter 下調至每股 205 美元、Houchois 則下調至每股 165 美元。

Potter 在 4 月 9 日的一份報告中寫道：「成長正在放緩，而且沒有快速解決方法。不過到 2026 年特斯拉應該能克服需求問題，預料會推出一款成本更低的電動車並擴大 Cybertruck 的生產規模。』他的目標股價有一半以上來自對該公司駕駛輔助軟體的看好。

Houchois 對特斯拉實現其自駕雄心的能力相對悲觀。他在周三給客戶的一份報告中說：「特斯拉 8 月 8 日推出自駕計程車 (Robotaxi) 可能會提振市場情緒，但無法解決這項技術和商業模式可行所需的時間框架和投資問題。Jefferies 將特斯拉全年獲利預期下修約 30%、營收下調 15%。