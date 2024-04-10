營收速報 - 富邦金(2881)3月營收年增大幅成長201.07%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 19:15
台北時間10日，2024年3月富邦金(2881-TW)營收公布為新台幣24,933,453,000元， 年增率大幅成長201.07%，月增率衰退-2.72%， 連續2個月營收月衰退，最新價為69.2元
今年以來累積營收為89,151,123,000元，累計年增率179.83%
近5日股價上漲0.87%，相關金融保險上漲1.61%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5063 張
- 外資買賣超：-4558 張
- 投信買賣超：-253 張
- 自營商買賣超：-252 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|24,933,453
|201.07%
|-2.72%
|2024/2
|25,630,656
|244.85%
|-33.58%
|2024/1
|38,587,014
|139.01%
|306.11%
|2023/12
|9,501,536
|184.18%
|-205.64%
|2023/11
|-8,994,147
|68.82%
|-165.18%
|2023/10
|13,798,462
|335.47%
|-20.56%
富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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