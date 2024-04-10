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鉅亨速報

營收速報 - 富邦金(2881)3月營收年增大幅成長201.07%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 19:15

台北時間10日，2024年3月富邦金(2881-TW)營收公布為新台幣24,933,453,000元， 年增率大幅成長201.07%，月增率衰退-2.72%， 連續2個月營收月衰退，最新價為69.2元

今年以來累積營收為89,151,123,000元，累計年增率179.83%

近5日股價上漲0.87%，相關金融保險上漲1.61%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5063 張
  • 外資買賣超：-4558 張
  • 投信買賣超：-253 張
  • 自營商買賣超：-252 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 24,933,453 201.07% -2.72%
2024/2 25,630,656 244.85% -33.58%
2024/1 38,587,014 139.01% 306.11%
2023/12 9,501,536 184.18% -205.64%
2023/11 -8,994,147 68.82% -165.18%
2023/10 13,798,462 335.47% -20.56%

富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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