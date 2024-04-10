永佳捷營運滿1年 董座許作名：今年營收上看11億 力拚明年登興櫃

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-10 17:24

電梯新兵永佳捷去年 4 月 18 日正式對外營運，即將屆滿 1 年，董事長許作名今 (10) 日在《台灣資本 1949~ 台商學》新書發表會時指出，去年營運成績超乎預期，今年將大幅度成長，營收上看 11 億，力拚明年登錄興櫃，同時瞄準 2026 年第三季上市。

許作名指出，去年由於電梯保修以及老舊梯改造台數大幅成長，併購中小型電梯公司取得進展，加上台灣房地產市場熱絡，建設公司對住商電梯需求大稱帶動永佳捷去年營運優於預期。

許作名進一步提到，過去 7 年台灣營建業景氣熱，不過目前觀察未來新建案將逐步放緩，永佳捷憑藉 AI 智能系統，積極搶進老舊社區進行電梯汰換與維保。同時，也積極收購多家中小型電梯公司搶占市占率。

許作名預估，今年新梯加改修改造業物上看 1800 台，維修保養 5700 台，營收將上看 11 億元，實現損益兩平，甚至小幅獲利，明年營收更有望成長至 14 至 15 億元。另外，也預計明年登錄興櫃，並瞄準 2026 年第三季上市。

許作名分享《台灣資本 1949~ 台商學》這本書描述 1949 年至今的台灣資本發展，並探討台灣資本的未來，期待對亞洲、台灣經貿以及對家族傳承有興趣的讀者，可以成為參考書籍。

許作名在書中以自身的永大電梯為例，描述 1949 年以來眾多成功的中小企業，在 1990 年西進中國的原因，以及西進後從沒沒無聞的在地品牌，躍升為國際大企業，進而引來「野蠻人」覬覦而誘發經營權之爭。

書中也提到近年討論熱絡的地緣政治議題，台商面臨諸多挑戰，台灣的資本該何去何從。永佳捷在「中國 + 1」趨勢下的策略也引起關注，許作名說，由於中國是全球最大市場，永佳捷會持續深耕中國市場，但同時永佳捷也積極布局海外，去年開始就準備進軍美國、澳洲等市場，並到越南與泰國設廠。