光隆營運回溫中 第一季營收15.11億元季增15.4%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-10 17:29

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收為 6.84 億元，月增 1.41 倍，年減 5.7%，2024 年首季營收 15.11 億元，營運溫和回升中，季增 15.4%，年減 13.5%。

光隆今年首季光隆各事業營收表現，有明顯改善，成衣在傳統淡季中，出貨有溫和回升，營收達 8.68 億元，有比上季增加 49.5%，而比去年同期減少 16.6%，幅度也比前二季大幅縮小，成衣比重則保持過半，計達 57%。另羽絨原料與家紡兩部門的今年首季營收表現，也有止跌回穩，近乎持平去年。

對於第二季展望，光隆指出，成衣進入出貨高峰期，目前產能趨近滿載，出貨目標估計可達前二年同期歷史峰值水平，即 16.7-17 億元間，而羽絨原料部門在原料漲價加持，以及家紡部門在主力客拉貨動能復甦下，估計皆有雙位數的成長表現，將推動光隆第二季合併營收轉為正成長。

光隆於近期法說會表示，家紡部門的主力客戶，也是日本家居品牌龍頭，正積極在中國、東南亞及南亞等亞洲地區展店，目標於 2032 年全球店數達到 3000 家，超越宜家家居 (IKEA)，近期剛達 1000 家里程碑，以此推算，未來 10 年，每年展店數將以 12% 的速度成長，估計也可為光隆家紡部門未來業績帶來年增雙位數。