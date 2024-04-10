離岸風電再向前行 8件申請案今完成選商收件

經濟部於今 (10) 日完成離岸風電區塊開發第 2 期的選商收件，目前已有 6 個開發團隊，8 個風場親送申請案，分別來自臺灣、歐洲、美洲等地開發業者，持續共同合作推動臺灣再生能源、能源轉型。



經濟部說明，臺灣累積風場開發推動經驗及各界寶貴意見，區塊開發第 2 期選商新增：產業關聯項目自選、加大風場可開發容量、給予一年的併網彈性、履約保證金可分批繳納等機制，以完善選商制度，吸引國內開發商投入離岸風電開發。



因應國際原物料上漲、融資成本提高，經濟部強調，會積極與開發商溝通交換意見，探討解決方案，提供更多彈性作法，提供友善的開發環境，完備臺灣離岸風電投資環境。



經濟部表示，臺灣過去在疫情、俄烏戰爭等外在環境考驗下，持續推動離岸風電建設，目前風電設置容量已達 2.33GW，為全球少數離岸風電突破 2GW 的國家。本次區塊開發選商亦面臨建置成本飆升的挑戰，經濟部表示，考量臺灣企業為因應國際減碳的趨勢，有大量綠電需求，離岸風電開發勢在必行。