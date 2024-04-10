大同Q1營收年減2% 今年衝刺美國變壓器市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-10 18:40

大同 (2371-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 36.7 億元，年月雙減，累計今年第一季營收 108.2 億元，年減 2.71%。大同將 2024 年定調為美國變壓器元年，積極搶攻美國變壓器市場商機。

大同 3 月營收 36.7 億元，月減 3.21%，年減 8.86%。累計今年第一季營收 108.2 億元，年減 2.71%。大同指出，因集團新能源事業在冬山儲能案 2 月有超前進度的收益，墊高基期，加上重電事業台電交貨時程遞延，使得 3 月營收呈現月減。

第一季營收方面， 大同說明，受到精英集團電子淡季影響，使得首季營收也呈現年減。

展望今年，大同將重點放在美國變壓器市場，更將 2024 年定調為美國變壓器元年。大同指出，預計在 4 月取得北美變壓器 UL 實驗室認證後，計劃透過大同美國電機公司、既有經銷商以及國際大品牌合作接單，目標鎖定以美國加州，並擴展至大西北地區與德州等當地電力公司、EPC 業者及新能源系統廠家，透過多元化的業務推廣渠道，在最短時間內爭取訂單。