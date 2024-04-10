合庫主辦豐群水產151.2億元授信案簽約 超額認購2.18倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-10 18:45

由合作金庫商業銀行統籌主辦之豐群水產股份有限公司聯貸案，在獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，超額認購 2.18 倍，最終以等值新臺幣 151.2 億元完成募集，並於昨 (9) 日舉行聯合授信簽約典禮儀式，由合庫銀行董事長林衍茂代表授信銀行團與豐群水產董事長李文宏共同完成聯貸合約簽署。

豐群水產成立 51 年，從初期單純的漁獲供應商，成長為整合水產品供應鏈的跨國企業，在全球建立子公司、漁業基地等 30 多處服務據點，提供上下游多元加值服務；除水產品貿易外，亦協助遠洋漁業物流運輸、漁船補給等後勤服務。在市場端，豐群藉垂直整合供應鏈與通路，確保具有成本效益的原料材、半成品及成品之鰹鮪魚穩定供應給廣大的加工廠、品牌通路商及全球消費市場。

豐群也重視漁業永續，率先引進浮水魚認證 (FAD-Free Fishing)，並自民國 102 年起，致力「豐群海洋永續藍圖」，積極導入 ESG 管理方針，與業界、學術機構、各國政府及非政府組織共同開展多元合作專案，透過 MSC 認證、漁業改善計畫、創新科技等路徑，支持水產品追蹤追溯機制，協助國內外供應商遵守國際規範，成為水產品永續、可追溯的最佳典範，善盡企業社會責任。

合庫銀持續深耕聯貸市場，112 年度聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受好評，專業能力深獲肯定。