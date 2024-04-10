新壽推台灣首檔ESG投資型保單 結構型商品由法巴銀保證

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-10 17:18

為了讓保戶投資兼顧環保，新光人壽推出「穩萬利外幣投資連結型年金保險」，為台灣第一檔投資型保單連結 ESG 境外結構型商品，募集期間從 4 月 8 日到 30 日，結構型商品是由法國巴黎銀行集團保證，以澳幣計價的綠色債券與連結那斯達克 100 ESG 指數（NASDAQ-100 ESG Index ®）選擇權組合，投資標的運用期為 8 年。

新壽說明，年金累積期間，將躉繳保險費扣掉保險費用後，淨投資本金將投入滿期一次給付結構型商品，一方面買進綠色債券，領取固定債息；另一方面將部分債息買進選擇權，支付權利金。

保戶持有至投資標的運用期滿且發行機構或保證機構沒有違約，即可領回淨投資本金及固定配息，若滿足支付紅利配息條件，還可享有額外紅利配息。年金給付期則可以根據自身財務規劃需求，選擇一次給付，或是保證期間 10 年 / 15 年 / 20 年等分期給付方式。

新壽表示，目前食衣住行育樂已經充斥 ESG 新生活型態，就連投資也不例外。以債券市場為例，儘管全球宏觀經濟存在不確定性，標準普爾全球信評機構預估，今 (2024) 年全球永續債券 (GSSSB) 發行量將高於去年，可望衝破 1 兆美元，佔債券發行總量的 14%，顯示無畏經濟環境變化，綠色金融依然風行全球。