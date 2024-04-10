晟銘電、中光電漲停板帶出水冷、AI機器人新趨勢 後續關注「這幾檔」

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 19:00

週三台北股市早盤再創 20883 歷史新高，尾盤雖拉回小跌 32 點，但無礙指數持續推進之方向，這波創高的過程，最大量出現在 3/8 的 5722E，當時指數僅 19785， 迄今又漲 1098 點，但成交量僅為 4253E，只要大盤沒有爆出 6、7 千億大量之前，台股就難有大幅回檔的機會，尤其近日美、日、韓股皆無法再創新高，唯獨台股連創新高，你可以說是台積電太勇猛，但台積電也是受惠 AI 大趨勢推升上去的，全球超過 8 成以上的 AI 硬體供應鏈都在台灣，台股受惠最大是必然，2 萬 1 以近在眼前，鄭瑞宗認為台積電早晚都可上看千元，台股則有機會上看 2 萬 2~2 萬 3。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，營收則將於今日全數公告，目前已公告的部分，AI 伺服器表現非常整齊，技嘉、緯創、緯穎、廣達、華碩全數成長，其中又以技嘉月增 73% 最厲害，但今日除華碩小漲 2.3%，其餘股價都拉回，鄭瑞宗認為下游系統廠毛利率都偏低，普遍介於 4~11% 之間，故本益比很難太高，未來股價不容易再有大行情，區間操作即可。

散熱股營收也都不錯，雙鴻、奇鋐、尼得科、高力、廣運、建準、AMAX-KY 全部成長，其中廣運月增 76% 表現最強，黃仁勳明白表示下半年 DGX 伺服器全改水冷散熱，將帶動產品升級，散熱產業將迎來大多頭，廣運則與和碩合作開發水冷散熱，估計 3Q 出貨放量，這部分毛利率上看 40%，遠高於去年 22~23% 毛利率水準，帶動今年 EPS 上看 6~7 元，以雙鴻這波最高雙鴻這波最高 873 元，PE 高達 40 幾倍，廣運目前股價僅 82.4 元，確實有很大比價空間。

鄭瑞宗指出，機殼部分營收也都不錯，晟銘電、營邦、勤誠都成長，其中晟銘電月增 95% 最強，勤誠 78% 居次，反倒股價飆漲一段的 6117 迎廣反倒月減 20%，股價因此拉回。而連假前鄭瑞宗就跟大家分析過晟銘電，跟廣達合作開發水冷機殼，預計 2Q 就出貨，3Q 放量，將帶動今年 EPS 上看 5 元，明年有機會 8~9 元，對比勤誠 PE 最高 > 30 倍，股價空間很大，而今日鎖漲停 73.7 元創下收盤價新高，上檔已無壓力，這顯示水冷新商機帶動的成長，包含散熱、機殼都有大機會。

IP 股三月平均跌幅達 3 成，目前已公告營收的，金麗科、世芯、創意、智原、安國、愛普都成長，其中又以世芯營收創歷史新高最強，今日股價虎頭蛇尾，早盤衝到 3210，尾盤又打回平盤 3020，籌碼面仍是不佳，但業績確實創新高，這波共計跌 34.5%，跌深就是最大利多，3000 元的世芯會有支撐，股價姿態最高的 IP 股則是金麗科、神盾與安國，此三檔股價都站在均線之上，多頭排列的優勢，要漲起來速度會是最快的。

至於上周三鄭瑞宗提到 (2359-TW) 所羅門，這次自 41 元一路飆上 105.5 大漲 163%，是近來台股第一妖股，所羅門深耕多年的 AI 3D 視覺技術的機器人手臂產品，這次成為輝達合作夥伴，未來想像空間極大，本益比水漲船高，去年 EPS3.11 元，這次 PE 從 13 倍一口氣調整到 33 倍，這就是 PE RERATING 的威力。

而鄭瑞宗也提到相關機器人概念股還有 (6188-TW) 廣明、(2236-TW)百達 KY、(5371-TW)中光電、(6438-TW)迅德，這幾檔中有一檔下半年新增非常多 AI 視覺解決方案的新訂單，就是今天漲停板的 5371 中光電，中光電全息影響技術非常強，視覺解決方案也居於領先，目前相關訂單激增，並且極有機會拿下 NV 視覺解決方案的訂單，將可大量用於各類 AI 機器人與移動載具之上，因中光電提供的是解決方案，未來相關 AI 機器人業者都可能用其與 NV 合作推出的產品，或將成為最強機器人概念股，今日漲停板 101.5 元離歷史新高 113.5 已非常接近，成交量大增 208%，展現攻擊的企圖心，第二季水冷、AI 機器人都將是市場持續追逐的新焦點。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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「這檔 5XXX」機器人飆股！早盤果然一度飆漲停！

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