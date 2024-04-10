近期有哪些ETF要除息？除權息旺季即將到來，一文掌握最新除權息動態

鉅亨研報 2024-04-10 17:20

每年 3、4 月台股陸續開始除權息，6、7 月之後更是進入除權息旺季，究竟什麼是除權息? 最近很熱門的高股息 ETF 有要除息嗎? 本文將整理 5 檔 4 月份要配息的 ETF 供大家參考。

■ 延伸閱讀推薦：量化交易是什麼? 如何自學? 不用寫程式也能做量化?

■ 活動推薦：【專家講座】2024 新篇章 揭密量化交易

一、什麼是除權息?

「除」是「分配」的意思，公司用現金的形式，將盈餘發給股東，即稱為「除息」，如果用股票的形式將企業盈餘發給股東，公司發股票給股東即稱為「除權」。

二、什麼是填息?

除息後的股價 = 除息前的股價 - 現金股利，除息後的股價上漲到除息前的股價稱為填息，填息成功才算真正領到股息喔！

三、什麼是殖利率?

一般所說的股票殖利率，指的是股票的現金殖利率，即把股票當成存款，將每年配發的現金股利當作利息，計算報酬率即稱為殖利率。

四、如何計算殖利率?

以台積電為例，2024 年第 1 季每股發放現金股利新台幣 3.5 元。因此可推估台積電今年整年約可配發 14 元現金股利，以除息前一天 3/15 的收盤價 753 元計算，殖利率約 1.86%。而台股的平均殖利率約在 3~5%。

五、近期有哪些要除息的 ETF

近年來 ETF 越來越受台灣投資人的喜愛，4 月份有許多 ETF 要進行除息，以下整理出 5 檔 4 月份除息的 ETF，包含除息金額與除息日期，詳細的除息時間與資訊可參考除權息預告表。或是直接上各大 ETF 發行商的官網查詢。

■ 延伸閱讀：加權指數季線乖離修正 第二季選股方向該留意什麼個股