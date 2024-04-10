資本利得+匯兌利益挹注 南山人壽Q1賺近135億元

南山人壽今 (10) 日公布 2024 年 3 月自結獲利，單月稅後純益 71.01 億元，累計第一季稅後純益 134.8 億元，EPS 0.98 元，經營績效表現優異。由於保險本業表現穩健，並受惠穩定的經常性收益及掌握台美股市上漲實現資本利得，同時新台幣兌美元續貶，有助緩和避險成本壓力。