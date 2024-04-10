資本利得+匯兌利益挹注 南山人壽Q1賺近135億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-10 19:07
南山人壽今 (10) 日公布 2024 年 3 月自結獲利，單月稅後純益 71.01 億元，累計第一季稅後純益 134.8 億元，EPS 0.98 元，經營績效表現優異。由於保險本業表現穩健，並受惠穩定的經常性收益及掌握台美股市上漲實現資本利得，同時新台幣兌美元續貶，有助緩和避險成本壓力。
南山人壽指出，3 月合併新契約保費約為新台幣 75 億元，以利變壽險商品及投資型年金為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健，今年前 3 月累計合併新契約保費約為新台幣 227 億元。
南山人壽表示，身為保險業推動健康促進的先驅，倡議「永續健康」ESG 永續主軸，積極推動「個人健康、社會健康、環境健康」三大面向，並持續關注國人健康醫療保障，大力推動外溢保單，第一季外溢保單銷售成績亮眼，截至今年第一季為止，南山人壽外溢保單新契約件數已超過 14 萬件，持續引領外溢保單市場發展。
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