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鉅亨速報

營收速報 - 翔耀(2438)3月營收年增大幅成長118.23%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:22

台北時間10日，2024年3月翔耀(2438-TW)營收公布為新台幣22,977,000元， 年增率大幅成長118.23%，月增率成長58.42%， ，最新價為22.15元

今年以來累積營收為62,578,000元，累計年增率150.83%

近5日股價下跌-1.12%，相關光 電 業上漲0.49%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-31 張
  • 外資買賣超：-32 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 22,977 118.23% 58.42%
2024/2 14,504 41.72% -42.21%
2024/1 25,098 499.71% 247.96%
2023/12 7,213 -28.77% 20.5%
2023/11 5,986 -34.17% -20.57%
2023/10 7,536 -16.77% -36.34%

翔耀(2438-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學面板、彩色濾光片基板等加工及產銷。其他。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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