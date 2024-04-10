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鉅亨速報

營收速報 - 國泰金(2882)3月營收年增大幅成長62.2%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:22

台北時間10日，2024年3月國泰金(2882-TW)營收公布為新台幣46,125,711,000元， 年增率大幅成長62.2%，月增率成長21.07%， 連續4個月營收月成長，最新價為48.75元

今年以來累積營收為118,180,199,000元，累計年增率72.75%

近5日股價上漲1.46%，相關金融保險上漲1.61%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+916 張
  • 外資買賣超：-1003 張
  • 投信買賣超：+1040 張
  • 自營商買賣超：+879 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 46,125,711 62.2% 21.07%
2024/2 38,097,768 186.95% 12.2%
2024/1 33,956,720 27.2% 28.53%
2023/12 26,418,714 60.93% 178.18%
2023/11 9,497,074 499.38% -63.34%
2023/10 25,906,940 52.91% 83.32%

國泰金(2882-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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