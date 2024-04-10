兆豐銀行主辦華纜系統137.4億元聯貸案 圓滿完成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-10 19:08

由兆豐銀行統籌主辦之華新能源電纜系統股份有限公司新臺幣 137.4 億元聯合授信案籌組完成，於昨（9）日順利簽約，由兆豐銀行總經理胡光華及華纜系統營運長王維熊共同主持，該案獲得 10 家金融業踴躍參與，短期間內即籌組完成，顯見銀行團對華纜系統之肯定，及對其未來發展深具信心。

兆豐銀行強調，為支持華纜系統對環境永續之努力，本聯貸案將相關 ESG 指標納入授信條件，用途主要係供華纜系統於高雄港洲際貨櫃中心第一期基地投資興建海底電纜廠，由兆豐銀統籌主辦，10 家金融同業參與。

華新麗華集團成立至今已逾 58 年，致力電線電纜、不銹鋼、資源事業、地產開發及再生能源領域，至今已發展成為高科技及能源投資之跨國企業集團。為了響應台灣離岸風電供應鏈國產化政策，投資成立華新能源電纜系統 (股) 公司，引進全球前三大離岸風電海底電纜廠 NKT 集團技術，落實海底電纜國產化政策，成為台灣第一家生產離岸風電海底電纜的廠商，亦為華新麗華切入新能源的重要里程碑。

兆豐銀行統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等 ESG 聯貸案，推動綠色金融，自 110 年起，綠色與永續投融資金額大幅成長，截至 113 年 3 月底，累計逾新臺幣 8,402 億元；在聯貸業務表現亮眼，除連續 109、110 年兩度榮獲亞太區貸款市場公會 Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) 評選為「臺灣年度最佳聯貸銀行」，另據倫敦交易所集團（LSEG）聯貸統計排行榜，112 年度及 113 年第一季於臺灣聯貸市場簿記行 (Bookrunner) 案件敘做量連續獲全國第一。