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鉅亨速報

營收速報 - 台驊投控(2636)3月營收年增大幅成長39.93%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:22

台北時間10日，2024年3月台驊投控(2636-TW)營收公布為新台幣1,674,577,000元， 年增率大幅成長39.93%，月增率成長22.61%， ，最新價為95.9元

今年以來累積營收為4,657,172,000元，累計年增率38.35%

近5日股價上漲2.35%，相關航 運 業上漲2.6%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+817 張
  • 外資買賣超：+873 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-56 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 1,674,577 39.93% 22.61%
2024/2 1,365,762 39.69% -15.53%
2024/1 1,616,833 35.65% 20.7%
2023/12 1,339,536 9.16% -0.11%
2023/11 1,340,955 -5.02% 0.74%
2023/10 1,331,130 -15.88% 5.17%

台驊投控(2636-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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