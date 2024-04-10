營收速報 - 台驊投控(2636)3月營收年增大幅成長39.93%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:22
台北時間10日，2024年3月台驊投控(2636-TW)營收公布為新台幣1,674,577,000元， 年增率大幅成長39.93%，月增率成長22.61%， ，最新價為95.9元
今年以來累積營收為4,657,172,000元，累計年增率38.35%
近5日股價上漲2.35%，相關航 運 業上漲2.6%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+817 張
- 外資買賣超：+873 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-56 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|1,674,577
|39.93%
|22.61%
|2024/2
|1,365,762
|39.69%
|-15.53%
|2024/1
|1,616,833
|35.65%
|20.7%
|2023/12
|1,339,536
|9.16%
|-0.11%
|2023/11
|1,340,955
|-5.02%
|0.74%
|2023/10
|1,331,130
|-15.88%
|5.17%
台驊投控(2636-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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