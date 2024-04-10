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鉅亨速報

營收速報 - 聯上(4113)3月營收年增大幅成長345.39%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:22

台北時間10日，2024年3月聯上(4113-TW)營收公布為新台幣602,652,000元， 年增率大幅成長345.39%，月增率成長719.6%， ，最新價為40.2元

今年以來累積營收為1,243,412,000元，累計年增率728.54%

近5日股價上漲4.42%，相關建材營造股價指數上漲2.98%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+121 張
  • 外資買賣超：+123 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 602,652 345.39% 719.6%
2024/2 73,530 131203.57% -87.04%
2024/1 567,230 3756.35% 136.86%
2023/12 239,483 219609.17% 957832%
2023/11 25 -74.23% -3.85%
2023/10 26 -74.76% -99.94%

聯上(4113-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣及租賃業。國際貿易業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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