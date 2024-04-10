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鉅亨速報

營收速報 - 安普新(6743)3月營收年增大幅成長84.24%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:22

台北時間10日，2024年3月安普新(6743-TW)營收公布為新台幣601,788,000元， 年增率大幅成長84.24%，月增率成長162.56%， ，最新價為59.5元

今年以來累積營收為1,143,917,000元，累計年增率30.86%

近5日股價上漲4.75%，相關其他電子下跌-1.49%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+166 張
  • 外資買賣超：+120 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+46 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 601,788 84.24% 162.56%
2024/2 229,198 -4.69% -26.76%
2024/1 312,931 1.91% -6.98%
2023/12 336,412 31.24% 7.65%
2023/11 312,509 -3.22% 11.54%
2023/10 280,184 -19.43% -21.82%

安普新(6743-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為耳機產品設計及製造。消費性電子產品塑膠零組件設計及製造。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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