營收速報 - 智捷(8176)3月營收年增大幅成長202.11%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:22
台北時間10日，2024年3月智捷(8176-TW)營收公布為新台幣31,111,000元， 年增率大幅成長202.11%，月增率成長114.26%， ，最新價為14.3元
今年以來累積營收為82,148,000元，累計年增率38.33%
近5日股價上漲4%，相關通信網路類指數上漲0.85%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-49 張
- 外資買賣超：-49 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|31,111
|202.11%
|114.26%
|2024/2
|14,520
|-36.86%
|-60.24%
|2024/1
|36,517
|39.96%
|-13.13%
|2023/12
|42,034
|31.36%
|33.99%
|2023/11
|31,370
|-11.98%
|-17.66%
|2023/10
|38,099
|28.34%
|-49.31%
智捷(8176-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路產品。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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