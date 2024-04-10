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鉅亨速報

營收速報 - 智捷(8176)3月營收年增大幅成長202.11%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:22

台北時間10日，2024年3月智捷(8176-TW)營收公布為新台幣31,111,000元， 年增率大幅成長202.11%，月增率成長114.26%， ，最新價為14.3元

今年以來累積營收為82,148,000元，累計年增率38.33%

近5日股價上漲4%，相關通信網路類指數上漲0.85%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-49 張
  • 外資買賣超：-49 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 31,111 202.11% 114.26%
2024/2 14,520 -36.86% -60.24%
2024/1 36,517 39.96% -13.13%
2023/12 42,034 31.36% 33.99%
2023/11 31,370 -11.98% -17.66%
2023/10 38,099 28.34% -49.31%

智捷(8176-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路產品。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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