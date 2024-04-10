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鉅亨速報

營收速報 - 山富(2743)3月營收年增大幅成長180.04%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:22

台北時間10日，2024年3月山富(2743-TW)營收公布為新台幣785,674,000元， 年增率大幅成長180.04%，月增率成長14.56%， 連續3個月營收月成長，最新價為119元

今年以來累積營收為1,928,203,000元，累計年增率156.13%

近5日股價上漲0.85%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲0.8%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-162 張
  • 外資買賣超：-165 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 785,674 180.04% 14.56%
2024/2 685,815 218.38% 50.58%
2024/1 455,435 77.31% 6.76%
2023/12 426,583 177.2% -21.76%
2023/11 545,223 514.79% -27.11%
2023/10 748,037 896.23% 40.69%

山富(2743-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為團體、客製化旅遊、機票、訂房、自由行、高鐵假期、企業差旅等。團體旅行包括出境旅遊、入境旅遊、國內旅遊和遊覽車接送服務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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