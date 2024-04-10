search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 元勝(4419)3月營收年增大幅成長50.71%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:22

台北時間10日，2024年3月元勝(4419-TW)營收公布為新台幣37,743,000元， 年增率大幅成長50.71%，月增率衰退-14.29%， 連續2個月營收月衰退，最新價為48.35元

今年以來累積營收為138,230,000元，累計年增率31.46%

近5日股價上漲12.44%，相關紡織纖維股價指數上漲6.73%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-141 張
  • 外資買賣超：-141 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 37,743 50.71% -14.29%
2024/2 44,037 63.51% -21.99%
2024/1 56,450 7.73% 26.03%
2023/12 44,792 18.33% 23.43%
2023/11 36,290 29.29% 20.47%
2023/10 30,123 61.31% 11.43%

元勝(4419-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為胚布。餐飲業務。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty