營收速報 - 元勝(4419)3月營收年增大幅成長50.71%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 18:22
台北時間10日，2024年3月元勝(4419-TW)營收公布為新台幣37,743,000元， 年增率大幅成長50.71%，月增率衰退-14.29%， 連續2個月營收月衰退，最新價為48.35元
今年以來累積營收為138,230,000元，累計年增率31.46%
近5日股價上漲12.44%，相關紡織纖維股價指數上漲6.73%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-141 張
- 外資買賣超：-141 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|37,743
|50.71%
|-14.29%
|2024/2
|44,037
|63.51%
|-21.99%
|2024/1
|56,450
|7.73%
|26.03%
|2023/12
|44,792
|18.33%
|23.43%
|2023/11
|36,290
|29.29%
|20.47%
|2023/10
|30,123
|61.31%
|11.43%
元勝(4419-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為胚布。餐飲業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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