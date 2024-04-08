鉅亨研報 2024-04-08 09:59

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/4/3）

野村腳勤觀點：

不只是 GPU，ASIC 長遠的發展性也值得期待

隨著最強 AI 晶片 GB200 問世，毫無疑問，現階段 GPU 依然是企業發展 AI 應用的首選，然而 GPU 的市場需求太大而供給有限，大型企業們勢必得創造能夠因應自身環境、符合高度客製化需求的 AI 晶片，可以發現各大科技巨頭們開始積極投入鉅資，運用特殊應用積體電路 (ASIC) 來研發自己的 AI 晶片，有別於通用 GPU 在運算任務中表現出色，未來當資料中心的任務從訓練階段走到了推理階段，ASIC 晶片適合推理、量產後功耗更佳的優勢就會非常明顯。根據 McKinsey Analysis 的估計，2025 年 ASIC 佔資料中心在推理 / 訓練應用的比率將達到 40%/50%，約莫一半市占率，也就是說，隨著 AI 繼續往下一個階段邁進，ASIC 產業長遠的發展性可能更值得期待。

經理人視角：

大盤利多因素：



（一）聯準會降息：通膨放緩趨勢明確、經濟軟著陸機率高，無論聯準會何時啟動降息，都應以利多視之

（二）企業獲利上修：電子業庫存基本落底，半導體業迎來上升週期，低基期因素使企業獲利可望大幅成長

（三）AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局

成長股先蹲後跳，把握長線布局機會

輝達 GTC 大會發表 GB200 後，台股相關 AI 供應鏈股價大漲，帶動加權指數 3 月份表現不俗，只不過這波上漲基本都集中在大型權值股上，反倒去年熱門的 AI 標的表現相對落後，主要原因在於去年股價漲多之後，評價確實不算便宜，尤其在 Q2~Q3，新產品還沒推出的時間點，市場很難上修企業獲利預估，也導致股價比較漲不動，此外高股息 ETF 的火熱也讓資金從成長型股票撤出，挪移到高股息股票，這些都是大盤漲但 AI 概念股表現較溫吞的原因。不過我們認為這個情況不會持續太久，一是高股息熱潮在除權息旺季後會有所和緩，二是成長型股票在這波股價修正後，評價已來到相對具有吸引力的水準，長期而言市場資金還是青睞具有成長性的股票，尤其先前那些漲多的 AI 趨勢受惠股的前景也沒有改變，因此我們還是建議投資人保持耐心，現在的震盪就是提供長線進場的機會。

各期間績效表：（％）

同業平均 9.46 15.38 9.46 28.46 19.62 30.56 98.57 174.51 ─ 資料來源：Lipper，2024/03/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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