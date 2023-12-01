美債投資人預估 Fed將在明年上半年開始降息

隨美國經濟成長放緩和通貨膨脹降溫的跡象變得更加明顯，美債投資人認為聯準會 (Fed) 明年上半年可能開始降息。

儘管經濟成長前景趨弱可能是阻止 Fed 升息的重要因素，但通膨方面的進展可能決定 Fed 何時轉向寬鬆貨幣政策。

美國商務部昨日公布的最新個人消費支出 (PCE) 物價指數可能意味著 Fed 向即將到來的政策轉變又邁進一步。

該份報告顯示，10 月 PCE 年升 3.0%，創 2021 年 3 月以來最慢增速，符合市場預期，較前值 3.4% 有所下滑；按月來看成長 0 %，低於市場預期 0.1%，前值為 0.4%。

Fed 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 10 月核心 PCE 年增 3.5%，符合市場預期，也較前值 3.7% 小幅下滑；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，略低於前值 0.3%。

Dakota Wealth Management 高級投資組合經理 Robert Pavlik 認為，昨天的這份報告讓 Fed 官員對利率按兵不動更有信心，目前的利率決策正在奏效，數據朝著 Fed 想要的方向走去。

Pavlik 指出，隨著美國經濟成長放緩，在明年夏季結束前降息 1 至 2 碼 (25 至 50 個基點) 是有意義的，因為 Fed 可以微調其政策工具的運作方式。

本周稍早，Fed 理事、鷹派決策者華勒 (Christopher Waller) 曾透露未來幾個月可能降息，這番言論強化了交易員的信心。

緊接著市場將聚焦 Fed 主席鮑爾周五在亞特蘭大史培曼學院 (Spelman College) 的談話，看他是會進一步支持華勒的言論，還是會予以回擊。

以下是各個市場數據對 Fed 政策預期的結果：

聯邦基金期貨

芝商所 FedWatch Tool 昨日顯示，市場定價明年 3 月 19 至 20 日貨幣政策會議上降息的可能性約為 45%、在 4 月 30 日至 5 月 1 日會議上降息的可能性約為 75%。

美債殖利率曲線

隨著投資者開始定價 Fed 這輪緊縮周期結束的預期，衡量美國 2 年期和 10 年期公債殖利率差的當前殖利率曲線在過去幾周已倒掛已收窄。許多人認為，這部分曲線的倒掛是一個可靠的信號，表明經濟衰退可能在一到兩年內隨之而來。

市場人士將過去幾周殖利率曲線的走勢稱為「牛陡」(bull steepener)，即短期殖利率率下跌速度快於長期殖利率。分析師表示，這種情況通常發生在 Fed 預期降息的時候。

擔保隔夜融資利率 (SOFR) 期貨

美債投資人還留意有 SOFR 期貨，以衡量對 Fed 利率變動的預期。從 2024 年 3 月的 SOFR 期貨價格來看，Fed 在明年 3 月會議上降息 1 碼的可能性為 50%。明年 6 月的 SOFR 期貨已經反映出 Fed 至少會降息一次，而兩次降息 1 碼的可能性為 76%。

隔夜指數交換利率 (OIS)

OIS 遠期市場也反映出明年 3 月份開始的降息預期。OIS 是固定收益市場的另一個角落，反映出交易員的利率預期。

LSEG 的數據顯示，3 個月 / 6 個月的 OIS 遠期合約反映出 Fed 在明年 3 月會議降息 1 碼的可能性超過 40%。較長期的 6 個月期和 9 個月期 OIS 顯示，到明年 6 月份至少降息一次的可能性為 100%，而到明年年中降息兩次的可能性為 78%。