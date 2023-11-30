鷹鴿交錯！Fed兩官員對未來通膨路徑看法不一

美國聯準會 (Fed) 兩名官員在周三 (29 日) 分別發表不同看法，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為通膨正在穩定的降溫，然而里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 認為尚未有足夠的降溫跡象，決策者應保留升息選項，以防通膨復燃。

兩位官員雖然在今年的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上皆沒有投票權，但是明年的投票委員。目前市場已經加大押注，認為 Fed 明年開始降息，其中潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square) 創辦人艾克曼(Bill Ackman) 日前曾表示 Fed 會比預期更快降息，此番言論引起軒然大波。

市場普遍預估，Fed 官員在 12 月 12 日至 13 日的會議上會維持利率在 22 年的高水準不變。決策者也將在該次會議上更新利率與經濟預測，替明年潛在的貨幣政策路徑提供進一步的見解。

巴金周三在一次活動上談話表示，如果通膨自然平穩降溫，就不需要對利率採取任何措施，然而一但有復燃現象，應該保留升息的選擇。他再次重申，房地產和服務業持續的價格壓力是保持謹慎的理由。

然而波斯提克同日發表意見認為，通膨的降溫趨勢可能會繼續下去，根據研究、數據、調查結果以及來自商界人士的回饋，更廣泛的貨幣政策收緊和金融環境收緊對經濟活動的影響更大。

他還指出，目前尚未看到限制性政策的全部效果，這是經濟活動和通膨將進一步降溫的另一個原因。明年底美國通膨將會降至 2.5%，然後在 2025 年回到 Fed 的 2% 目標水準。

雖然波斯提克並未提及具體的利率路徑，但他此前曾表示不需要進一步升息。在呼籲暫停升息的這方面，他走在其他決策者的前面。

