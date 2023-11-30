美10月PCE增速超預期放緩至3% 通膨持續降溫

美國 10 月消費者支出溫和成長、個人消費支出年增速度為 2021 年 4 月以來最慢，這一需求降溫的跡象可能進一步強化外界對聯準會 (Fed) 升息周期已經結束的預期。不過這一數據也進一步證明美國經濟正在放緩。

具體來看，根據美國商務部周四 (30 日) 公布最新數據，個人消費支出物價 (PCE) 指數年升 3.0%，創 2021 年 3 月以來最慢增速，符合市場預期，較前值 3.4% 有所下滑；按月來看成長 0 %，低於市場預期 0.1%，前值為 0.4%。

美國 10 月 PCE 年升 3%，為 2021 年 3 月以來最慢增速。(圖：ZeroHedge)

Fed 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 10 月核心 PCE 年增 3.5%，符合市場預期，也較前值 3.7% 小幅下滑；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，略低於前值 0.3%。

值得注意的是，另一項備受 Fed 注意的不含住房服務業通膨月增 0.1%，創今年迄今以來最小增幅；按年來看該指數降至 3.93%，終於跌破守備已久的 4% 大關。

10 月不含住房服務業通膨月增 0.1%，創今年迄今以來最小增幅 (圖：ZeroHedge)

同日公布的另一份數據顯示，美國 10 月個人收入和支出月增率均為 0.2%，增速雙雙放緩。

10 月個人支出與收入增速同步放緩。(圖：ZeroHedge)

與此同時，10 月個人收入年增 4.5%，創 2022 年 12 月以來新低、個人支出年增率為 5.3%，為 2021 年 2 月以來新低。

10 月個人收入年增 4.5%，創 2022 年 12 月以來新低 (圖：ZeroHedge)

至於薪資成長方面，10 月位經通膨調整的薪資僅月增 0.1%，為今年以來最小增幅；不過當月個人儲蓄率有所上升，從 3.7% 升至 3.8%。

10 月位經通膨調整的薪資僅月增 0.1%，為今年以來最小增幅 (圖：ZeroHedge)

根據芝商所 FedWatch Tool 顯示，市場預估 Fed 明年 3 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 42.3%，維持利率不變的機率為 55.5%。

圖：芝商所

專家看法

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 在一份報告中表示，Fed 目前利率按兵不動，但離降息越來越近，因為通膨明顯放緩且就業市場走軟速度比預期快。

Carson Group 全球宏觀策略師 Sonu Varghese 認為，今日的經濟數據報告可能會鞏固外界的預期，即貨幣政策轉捩點即將到來，Fed 可能在明年前六個月至少降息一次。

Varghese 進一步指出，Fed 官員已承認通貨膨脹正在緩解，這在經濟強勁、失業率低的情況下是可能發生的，基本上替降息奠定基礎。