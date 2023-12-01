〈美股早盤〉市場屏息靜待Fed主席鮑爾談話 主要指數漲跌互現

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於稍晚發表談話，投資人謹慎以待，期盼能從中尋長有關降息或未來貨幣政策方向的線索，美股主要指數周五 (12/1) 漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.7%。

投資人正試圖評估 11 月份各資產類別的強勁漲幅是否還能進一步走高。一些人認為，市場對明年降息時機的樂觀押注，過度解讀 Fed 官員最近的言論。Fed 主席鮑爾將於周五在亞特蘭大的史培曼學院 (Spelman College) 發表談話。

Credit Agricole 新興市場研究與策略主管 Sébastien Barbé 表示：「市場在想，是否已經提前預期到美國明年將降息。從鮑爾的角度來看，警告市場不要對可能的降息過於樂觀，以保持貨幣環境足夠緊縮，以確保通膨降溫是可持續的。」

美國昨日公布數據顯示，一項關鍵通膨指標在 10 月份有所緩解，增添 Fed 結束貨幣緊縮政策的理由，並支持上月提振全球市場的說法。

標普 500 指數經歷了有記錄以來最強勁的 11 月之一，而明晟公司 (MSCI) 全球指數 (All Country World Index) 出現了過去 10 年來第三大單月漲幅。彭博美元現貨指數則創一年來最大跌幅，美債殖利率本月暴跌約 60 個基點。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 認為，上月幾乎所有指標都相當強勁，而對交易員來說，12 月仍有很大機會追漲。

能源方面，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 承諾進一步減產，但沒有透露具體細節後，國際油價守住跌幅。布蘭特原油 2 月份的交易價格低於每桶 81 美元，此前一個交易日下跌了 2.4%。

截至台北時間周五（1 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.19%，至每股 189.53 美元

華爾街日報 (WSJ) 周五援引知情人士消息報導，蘋果與派拉蒙全球 (PARA-US) 討論彼此的串流媒體合作，可能會以折扣價方式推出結合 Apple TV + 與 Paramount + 的訂閱服務。不過目前該討論仍屬早期階段，還不清楚可能的綑綁兩串流媒體方案為何。

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 6.33%，至每股 28.54 美元

根據外媒報導，輝瑞打算放棄其實驗性減肥藥的研發，因為在一項中期研究中，超過一半的患者由於噁心和嘔吐等副作用不得不停止服用。該公司周五聲明表示，將繼續開發一種名為 Danuglipron 的每日一次的藥丸，盼其能提高其耐受性。

戴爾 (DELL-US) 早盤下跌 8.46%，至每股 69.45 美元

受企業對個人電腦 (PC) 需求持續低迷的影響，戴爾科技 Q3 營收年減 10% 至 222.51 億美元，不及分析師平均預期的 230 億美元。在 Non-GAAP 會計準則下，淨利為 13.89 億美元，年減 19%；稀釋後每股獲利報 1.88 美元，優於分析師平均預期的 1.47 美元，去年同期為 2.30 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 ISM 製造業指數預期 47.7，前值 46.7

華爾街分析：

美銀數據顯示，將投資組合的 60% 投資於股票、40% 投資於債券的投資策略在 11 月份創下自 30 多年前蘇聯解體後出現反彈以來的最佳表現。通常情況下，在糟糕的月份之後會出現回檔。

高盛最近預測，國際油價可能還會繼續攀升，到明年油價可能在每桶 70 美元至 100 美元的區間內交易，理由是明年將面臨供應中斷的風險。OPEC + 產油國在昨日舉行會議，成員國們各自宣布在明年第一季期間「自願」減產，總規模合計每日 219.3 萬桶，其中沙國和俄羅斯分別減產 100 萬桶和 50 萬桶。