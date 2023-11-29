Fed官員釋出降息訊號 美債市大受鼓舞

美國公債殖利率和美元周三 (29 日) 觸及數月低點，此前聯準會 (Fed) 官員再次暗示將降息，而美股則因通膨緩解的希望而上漲。

Fed 基金期貨價格應聲上漲，反映出該行於明年將降息逾 100 個基點，且最早在明年 3 月開始降息的可能性為 40%。

美國兩年期公債殖利率跌至 7 月中旬以來的最低水準 4.69%，基準 10 年期公債殖利率則跌 6 個基點，至去年 9 月以來的最低水準 4.28%。與此同時，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數觸及 8 月初以來的最低水準 102.46。

另一方面，歐元區主權債券殖利率亦下跌，市場加大降息押注，此前德國公布數據支撐該國通膨降溫的預期。

美元兌日元貶值 0.2%，至 147.70 日元，稍早跌至 9 月中旬以來的最低水準；歐元兌美元觸及三個半月低點 1.1017 美元。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 日前表示，如果通膨持續降溫，可能會在幾個月內開始降息。華勒此前在 Fed 中是一位有影響力的鷹派人士。

華勒的言論延續自兩周前美國公布溫和通膨報告以來全球股市和債市連續兩周的漲勢，但中國除外，對中國經濟的疑慮和不斷加深的房地產危機令投資者感到悲觀。

德銀分析師表示，華勒的言論「出人意料地直白」，這被視為 Fed 結束升息的又一跡象。不過一些分析師擔心，市場對 Fed 官員的部分言論 (暗示可能降息) 感到不安，儘管這些言論的前提是通膨進一步下降，以及金融環境保持限制。

瑞穗經濟學家 Vishnu Varathan 認為，應該以政策適度從緊的條件為指導，而不是盲目相信 Fed 已經結束升息了。

其他方面，金價升至每盎司 2,501 美元上方的七個月新高。StoneX 市場分析主管 Rhona O"Connell 在給客戶的一份報告中寫道：「金價已證實進入了一個新的區間，不過現在需要調整並走穩。」

