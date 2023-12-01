著名科技分析師 Wedbush 的 Dan Ives 表示，特斯拉 (TSLA-US) 周四 (30 日) 發表的電動皮卡 Cybertruck，將提醒投資者這家電動汽車製造商的主導地位，並有助於推動其市值再次達到 1 兆美元。

在最新發布的一份研究報告中，Ives 表示，這款車的首次亮相對馬斯克的公司來說將是一個「重要時刻」，他維持了自己的 12 個月目標股價爲 310 美元。

如果特斯拉股價達到這一水準，其市值將攀升至 9960 億美元。

Ives 指出：「推出 Cyber​​truck 對於特斯拉未來幾年更廣泛的成長故事非常重要，也將向懷疑論者證明，隨著更多消費者選擇電動汽車，馬斯克可以成功擴大特斯拉的光環效應。」

他補充說，這款新產品不太可能在 2024 年為這家電動車製造商「帶來財務影響」，但可以向投資者展示特斯拉與傳統汽車製造商相比「在創新和認知度方面的領先優勢」。

經過兩年的延誤和生產遇阻，特斯拉首批 10 輛 Cyber​​truck 終於交付，而至目前為止，外界仍不清楚這一電動皮卡的成本多少。

在經歷 2022 年慘跌之後，特斯拉股價今年表現強勁，上漲了 98%，這得益於強勁的財務狀況、投資者對聯準會將很快降息的預期，以及所謂「科技七巨頭」的強大吸金效應。