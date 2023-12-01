Fed官員：利率維持高峰一段時間 不考慮降息

美國聯準會 (Fed) 兩位官員於周四 (30 日) 陸續發言，其中紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯認為目前利率接近高峰且需保持當前水準一段時間，好讓通膨回到 2% 的目標；舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 則說，目前不考慮降息，現在談升息是否結束為時過早。

威廉斯周四在紐約聯準銀行舉辦的一次會議上表示，利率可能是 25 年來最具限制性的，而在相當長的一段時間內將利率維持在該區間是合適的，好讓通膨回落至聯準會 (Fed) 的 2% 目標。威廉斯是 FOMC 永久投票委員。

威廉斯也提到，儘管目前利率在限制性區間，倘若有必要仍需進一步縮緊貨幣政策。他這番言論與其他決策者的立場相同，觀察經濟數據變化做出決定。

舊金山聯準銀行總裁戴莉同日受訪時表示，利率目前處在控制通膨「非常好的位置」，但不傾向「過度」收緊貨幣政策。她認為，接下來應該保持耐心和警惕，觀察通膨接下來的動態。她是明年 FOMC 的投票委員。

至於降息方面，威廉斯表示須取決於通膨和經濟發展狀況，而戴莉則認為 Fed 要宣布戰勝通膨仍為時過早，現在討論降息沒有任何幫助，自己根本沒有考慮過降息。

而針對美國經濟成長方面，日前 Fed 的經濟褐皮書顯示，近幾周經濟長放緩，消費者縮減可自由支配的支出。

戴莉駁斥了美國經濟成長正在面臨危險的說法，她認為通膨數據正在改善，經濟成長沒有停滯，目前還不會出現衰退。威廉斯則表示，明年經濟成長雖然會低於趨勢水準，但仍相當正面。

在談到縮表 (量化緊縮 / QT) 時，威廉斯承認這是按照計畫進行。他表示在銀行準備金餘額縮至被認為是充足且不需要 Fed 干預的水準之前，還有很長的路要走，但這一水準很難預測。

目前外界預估 Fed 官員在下個月的貨幣政策會議上將維持利率不變，給自己更多的時間來評估經濟狀況，此前 Fed 在 2022 年 3 月將利率從接近零的水準大幅上調至 7 月的 5% 以上。

與此同時，債券交易員一直在加大對 Fed 緊縮周期會突然結束的押注，並在很大程度上消化了明年 5 月份首次降息的預期。