OPEC月報：第四季石油供應將面臨每日逾3百萬桶缺口

由於沙烏地阿拉伯延長減產，下一季全球石油市場每天將面臨超過 300 萬桶的供應短缺，這可能是十多年來最大供應缺口。

石油輸出國組織 (OPEC)周二 (12 日) 公布的最新月度報告顯示，全球石油庫存在本季(第三季) 大幅減少後，未來 3 個月將進一步每日減少 330 萬桶石油。另外該組織仍堅持石油需求成長觀點，理由是主要經濟體有彈性。

外媒援引 OPEC 數據分析，如果石油市場在下季 (第四季) 面臨每日減少 330 萬桶的供應，可能至少是自 2007 年以來最大的石油庫存下降。

在需求創紀錄的時期，沙國的供應緊縮導致倫敦市場的油價飆升至每桶 90 美元以上，儘管油市已經在收緊，但沙國仍把每日減產 100 萬桶的計畫延長至年底。

成員國努力減產 油價上漲重燃通膨升勢

有分析認為，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 成員之一的俄羅斯減少出口幫助下，沙國的鷹派策略可能會給脆弱的全球經濟帶來新的通膨壓力。歐洲柴油價格飆升，而美國航空公司則警告乘客要做好成本上漲的準備。OPEC + 將於 11 月 26 日舉行政策會議，審議未來一年的生產政策。

值得注意的是，美國企業價格接近每加侖 4 美元的敏感關卡之際，這甚至可能成為美國總統拜登準備明年連任所面臨的政治問題。白宮方面表示，沙國的舉措不會使其對經濟的努力複雜化。

主要經濟體有彈性 OPEC 維持需求成長預測

此外，OPEC 的月報基本上保持對今、明兩年全球供需的預期不變。報告顯示，與今年每日 244 萬桶石油需求的成長相比，明年全球石油需求將增加 225 萬桶。該組織認為，儘管有高利率與高通膨等不利因素，但主要經濟體表現優於預期。

報告還顯示，截至第三季到目前為止，OPEC 的 13 個成員國平均日產量為 2,740 萬桶，比該組織認為的消費者需求少約 180 萬桶。倘若保持產量不便，則今年第四季的供需缺口將幾乎翻倍。OPEC 預估，第四季每天需要供應 3,070 萬桶石油才能滿足消費需求。

供應緊張反映 OPEC 內部財務需求

雖然 OPEC 官員經常說，組織目標是保持全球石油市場的平衡，當最新預測表明他們打算迅速減少庫存。報告顯示，已開發經濟體的原油庫存已比 2015 年至 2019 年的平均水準低約 1.14 億桶。

而供應緊張反映 OPEC 組織內部的財務需求。根據外媒估算，沙國可能需要每桶近 100 美元的油價來支撐政府支出與大權在握的王儲穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 野心勃勃的計畫，包括打造未來城市、替國內足球聯賽引進 C 羅 (Cristiano Ronaldo) 等。

IEA：化石燃料需求料達到高峰 再生能源轉型迎轉捩點

另一方面，同日稍早國際能源署 (IEA) 署長 Fatih Birol 在英國《金融時報》(FT)發表文章表示三大化石燃料 (石油、煤炭、天然氣) 的需求將在這個十年內達到高峰，這是全球向可再生能源轉型的「歷史性轉捩點」。

IEA 將於下月發布的年度報告中包含了這一預測，該報告預估，目前推動化石燃料轉型的氣候政策，將足以使所有化石燃料的需求在 2030 年前達到峰值。這表明，加強應對氣候變化的行動可能會促使需求更快地下降。對上述消息，IEA 並未立即回應置評請求。

截稿前，10 月到期的西德州原油期貨上漲 1.91%，至每桶 88.97 美元；11 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.67%，至每桶 92.15 美元。