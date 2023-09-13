美參院多數黨領袖計劃率兩黨代表團訪中日韓

美國參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 的一名助手周二 (12 日) 證實，舒默計劃率領兩黨國會代表團，到中國、日本和南韓進行訪問。

繼美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)、財政部長葉倫 (Janet Yellen) 之後，舒默將成為最新一位在近期訪問中國的美國高級官員。

舒默是對中國立場最鷹派的參議員之一，除了推動先進半導體和電動車電池生產相關法案，他也針對美中在科技、安全等領域的競爭問題提出立法。

去年通過一項針對半導體等技術領域競爭的全面性法案後，舒默和民主黨委員會領袖 5 月時表示，將起草法案以限制技術流向中國、阻止台海衝突，並收緊相關規則，防止美國資本流向中國企業。

舒默當時稱，這項「中國競爭 2.0」法案 (China Competition 2.0)，將從去年通過「晶片與科學法案」(CHIPS and Science Act) 進一步擴展。

美國政治新聞網站 Punchbowl News 周二稍早也報導了這次的訪中計畫，稱可能在 10 月成行。

康乃狄克州民主黨眾議員海姆斯 (Jim Himes) 上月向彭博表示，他希望能和其他議員一同訪問中國，促進兩大經濟體之間的相互理解，同時幫助化解台海緊張關係。