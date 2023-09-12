〈美股早盤〉投資人靜待美8月CPI報告出爐 主要指數開低

美股主要指數周二 (12 日) 開盤走低，投資人靜待明日 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告出爐，從中尋找聯準會 (Fed) 利率政策動向線索，美債 10 年期殖利率走跌、美元指數走高。另外，蘋果將在稍晚舉辦秋季新品發表會。

截稿前，道瓊工業指數跌近 70 點或 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.5%。

由於甲骨文 (ORCL-US) 公司日前公布最新財報顯示雲端運算業務銷售放緩，讓人們注意到投資高科技股的風險，美股周二盤前科技股紛紛下挫，納斯達克 100 指數期貨下跌 0.3%，表明該指數將回吐昨日 1.2% 的漲幅。

值得注意的是，科技股將成投資人留意的焦點，蘋果稍晚準備宣布新的產品陣容，而軟銀旗下的晶片設計公司安謀 (Arm) 正準備進行今年規模最大的首次公開發行(IPO)。

經濟數據方面，美國將於周三 (13 日) 公布重棒通膨數據，歐洲央行 (ECB) 則將於周四 (14 日) 做出利率決策。包括 Benjamin Schroeder 在內的荷蘭國際集團 (ING) 策略師在報告中寫道：「市場正在為本周的主要事件做準備。這不僅關係到本周四的歐洲央行貨幣政策會議，還關係到下周美國和英國各自央行會議之前的關鍵數據。」

市場認為，美國周三公布的消費者價格指數 (CPI) 報告將為聯準會 (Fed) 可能還需要走多遠才能將通膨拉回 2% 目標水準提供最新線索。據經濟學家估算，8 月份的單月通膨率料將加速至 0.6%，而核心通膨率將穩定在 0.2%。

Firetrail Investments Pty 投資策略主管 Anthony Doyle 在彭博電視上表示：「如果我們確實看到一個比經濟學家預期的 0.6% 或核心通膨率 0.2% 更棘手的數字，債券市場可能預估央行會在今年年底前開始考慮另一次升息，最快會在 11 月。」

其他消息方面，白宮周二發布聲明表示，商務部長雷蒙多等政府高級官員將在白宮召集人工智慧 (AI) 行業高層宣布 Adob e(ADBE-US)、Cohere(COHR-US)、IBM(IBM-US)、輝達(NVDA-US)、Palantir(PLTR-US)、Salesforce(CRM

-US)、Scale AI 和 Stability 八家公司承諾採取自願監管措施管理 AI 技術開發風險，包括在推出前展開安全測試、構建將安全放在首位的系統、為 AI 生成內容添加數位浮水印等。

截至台北時間周二（12 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.15%，至每股 179.63 美元

蘋果將於美東時間 9 月 12 日 13:00 點 (台灣時間 13 日淩晨 1 點) 舉行一場名為「Wonderlust」的新品發表會，預估屆時將推出 iPhone 15 及其他新一代產品，替即將到來的年末節假日購物季拉開序幕。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.0%，至每股 270.84 美元

經過近兩周的博弈，特斯拉多頭終於在周一大獲全勝。這家電動汽車巨擘股價突破上行技術阻力，進入新的牛市區域。一些看漲的基本面催化劑，例如分析師上調股票評等、特斯拉競爭對手面臨的勞工大戰，都幫助特斯拉股價突破阻力位。

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 0.60%，至每股 335.91 美元

花旗分析師周一表示，未來幾個月的若干起人工智慧 (AI) 相關事件可能提振微軟股價，同時考慮到催化劑很多，開啟對微軟的 90 天催化劑積極觀察。分析師還在報告中寫道：「我們看到股票在年底前有一個有趣的催化劑路徑，其中包括多件 AI 事件，可能包括 CoPilot 的正式發布，我們對專有客戶的調查顯示他們對 CoPilot 的回饋很積極。」分析師最終給予微軟買入評等，目標價每股 420 美元，意味著相比當前水準，有 25% 的上行空間。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛表示，隨著美國經濟軟著陸的情況已經在股票價格中大部分反映出來，經濟增長和通膨數據可能會在未來幾個月給股市帶來「波動的路徑」。以 David Kostin 為首的策略師將標普 500 指數的年終目標定為 4,500 點，上行空間不大，但他們認為未來 12 個月該指數將攀升至 4,700 點，約有 6% 的上行空間。