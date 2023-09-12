亞馬遜為減碳排 首次投資直接空氣捕捉技術

亞馬遜周二 (12 日) 宣布支持石油巨擘西方石油 (OXY-US) 從空氣中直接捕捉 (DAC) 二氧化碳 (DAC) 的大型計畫，這是這家零售商抵銷其卡車、貨車和飛機排放的溫室氣體的最新努力。

亞馬遜表示將在 10 年內從西方石油購買 25 萬噸的除碳服務，也意味著該公司首次投資 DAC 技術。西方石油的除碳子公司 1PointFive 目前正在德州蓋一座大型工廠，旨在大氣中除去二氧化碳，上個月獲得美國能源部對該技術的最大資助。

不過亞馬遜並未透露將支付多少碳除去服務費用，但 DAC 技術開發人員表示目前每公噸的費用為中高三位數。

亞馬遜的目標是到 2040 年消除碳排放，主要將透過運營變革來實現這一目標，如依賴太陽能和電動汽車。該公司還將使用購買的碳除去服務額度來抵消其無法消除的部分溫室氣體排放。

近年來，亞馬遜在世界各地的重新造林和森林保護計畫上花費了數百萬美元，樹木在生長過程中會吸收空氣中的二氧化碳。

儘管 DAC 技術解決方案在成本和規模上還遠未得到證實，無法在全球推廣，但科技巨擘越來越多地支持該技術。微軟 (MSFT-US) 上周與美國碳捕捉技術開發商 Heirloom 簽署了一項購買 31.5 萬噸二氧化碳捕捉服務的多年協議。

亞馬遜碳中和科學與戰略主管 Jamey Mulligan 表示，要擴大這項技術的規模，需要採取全員參與的方式。

他說：「我們必須迅速擴大規模，1PointFive 和西方石油公司擁有大量的知識、專業知識、勞動力和經驗，這些都是擴大這樣的工廠規模所需要的。」

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周二盤前股價下跌 0.71%，每股暫報 142.09 美元。