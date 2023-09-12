蘋果秋季新品發表會在即 iPhone 15銷售恐因中國禁令蒙上陰影

蘋果將於台灣時間周三 (13 日) 凌晨 1 點舉行秋季新品發表會，預估新的 iPhone 15 產品將亮相，然而目前中國相關禁令和競爭問題一直籠罩著這家全球市值最高的上市公司。

蘋果去年 3,943 億美元的銷售額中，iPhone 就占了一半以上，但該公司現在卻面臨其第三大市場新挑戰，北京政府已擴大對 iPhone 使用的一些限制。新款手機預料將配備新的充電接頭、鈦金屬外殼和攝影鏡頭。

與此同時，蘋果還要力抗中國高階智慧手機市場最大競爭對手──華為。華為上周開賣 Mate 60 Pro，該款高階智慧手機使用中國本土製造的晶片，一些美國議員認為中國製造的晶片違反美國的貿易限制。

另外，華為希望透過依賴中國政府支援的網路的衛星通話等附加功能獲得相對於蘋果的優勢。蘋果目前的 iPhone 系列包括衛星功能，儘管僅限用於緊急情況。

至於今晚的蘋果發表會，最大的電話可能是充電接頭從蘋果專有的「Lightning」換成 USB-C/Type-C，這個充電規格已在蘋果筆電和一些高階 iPad 使用。

外媒指出，蘋果是迫於歐洲法規的壓力才做出這一改變，但分析人士認為，蘋果將把這一改變定位成一次升級，利用 iPhone 更快的資料傳輸速度，傳輸用 iPhone 製作的高畫質影片。

分析師還預估，蘋果將推出「潛望」(Periscope) 相機技術，該技術能提供更好的變焦功能，而無需將相機模組做得更大，同時新機可能會有新的金屬外殼以及升級版晶片。

值得注意的是，今天的焦點在於較便宜版本的新機是否會保留上述可能只在高階機種出現的功能，作為與一次入門款新機的小升級。

Creative Strategies 執行長兼首席分析師 Ben Bajarin 說：「就像我們看到不是 Ultra 運動員的人購買 Apple Watch Ultra 一樣，我們會看到一群人購買這款產品，即使他們不是相機或攝影愛好者，只是因為他們喜歡最新、最好的產品。而這本身就創造對高階手機市場的態勢和吸引力。」

另一方面，蘋果還將提高每支手機的平均售價以增加收入，但問題是透過全面漲價還是僅對高階手機漲價來實現這一目標。

根據 Counterpoint Research 的數據，全球智慧手機市場的總出貨量從 2.945 億台下降到第二季的 2.68 億台，但蘋果的出貨量下降幅度最小，從 4,650 萬台下降到 4530 萬台。

TECHnalysis Research 主管 Bob O"Donnell 認為目前智慧手機市場低迷。他將密切留意蘋果計畫中所謂的生成式人工智慧 (AI) 的任何線索，這是 OpenAI 的 ChatGPT 和微軟 (MSFT-US)Office 軟體的「Copilot」助理技術背後的科技趨勢。

O"Donnell 說：「蘋果會推出進階版 Siri 嗎？外界都在屏息以待。」

分析師曾多次追問蘋果在此類技術方面的計畫，但迄今為止蘋果幾乎沒有給出任何暗示，只是執行長庫克 (Tim Cook) 在 7 月份表示，該公司在該技術方面的秘密工作正在推高其研究支出。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周二 (12 日) 美股盤前上漲 0.23%，每股暫報 179.78 美元。