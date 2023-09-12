路透：就微軟向英國當局提出補救措施 歐盟反壟斷機構徵詢回饋意見

路透周二 (12 日) 援引知情人士消息表示，歐盟反壟斷機構正在詢問微軟的競爭對手和客戶，是否受到這家美國科技巨擘為獲得英國批准以 690 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 的提議影響。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 阻止這筆史上最大的遊戲收購案後，微軟提出將其雲端串流媒體版權出售給育碧娛樂 (Ubisoft Entertainment)。

今年 5 月，在微軟同意將《決勝時刻》(Call of Duty) 等熱門動視暴雪遊戲授權給競爭對手的遊戲串流媒體平台後，歐盟執委會同意雙方的收購交易案。該許可是微軟提出和的授權協議以安撫英國監管機構之前獲得。

不過知情人士透露，歐盟反壟斷機構此後已透過電子郵件向企業徵求意見回饋。據悉，歐洲當局尚未展開正式調查，這表明該機構可能在等待 CMA 的決定後再採取任何行動。

還有知情人士透露，歐盟似乎不太可能調查，原因是微軟對 CMA 的提案結構是為確保遵守歐盟的反壟斷補救措施。

對於上述消息，歐盟執委會拒絕置評，重申正在密切留意英國監管機構的動向，同時評估其收購案的潛在影響。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 周二盤前股價下跌 0.55%，每股暫報 336.09 美元。