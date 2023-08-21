美元趨勢如何走？就看一關鍵！

美國聯邦準備理事會 (FED) 升息循環近尾聲，美元是否仍能續強，備受市場關注。專家分析，美國經濟表現關乎 FED 未來政策走向，進而牽動美元走勢，將成為投資市場觀察重點；此外，現階段仍存不少變數，外匯市場恐陷震盪，投資人可以善用外匯保證金交易，規避風險及尋求套利機會。

美國經濟將牽動利率政策動向

為了抑制高通膨率，FED 自去 (2022) 年 3 月以來，採取強烈升息手段，至今總計升息 11 次，累計升息 21 碼。由於美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 已降至 3%，創兩年來新低水準，也因此，市場預估 FED 升息週期終將結束。

遠東國際商業銀行 (遠東商銀) 協理李淑香。(圖: 遠東商銀提供)

遠東國際商業銀行 (遠東商銀) 協理李淑香分析，從兩方面來看，不排除 FED 有機會再升息一次！首先是歷史經驗可鑑：回顧 2004 年至 2006 年期間升息循環經驗，FED 以 17 次升息方式，打壓高達近 6% 的通膨率，最終利率上調至 5.25% 才停止升息，並維持半年左右的高利率時期；此輪升息如出一轍，同樣以抑制通膨為目的，聯邦基金利率目標區間已調升至 5.25％~5.50%，即使再升息 1 碼，利率區間上調至 5.5%~5.75%，仍算貼近 2004 年至 2006 年期間終端升息目標，依然在合理範圍內。

其次是美國經濟仍佳：美國通膨雖已明顯降溫，但仍未達到 2% 的理想目標，加上歷經強勢升息後，美國經濟成長依然強勁，國內生產總值 (GDP) 不降反升，第一季 GDP 年增率為 2%，第二季 GDP 年增率初值為 2.4%，優於預期。因此，在經濟仍熱絡及通膨未降至 2% 的情況下，將為 FED 預留再一次升息的空間；縱使停止升息，FED 也不會立刻降息，高利率恐維持一段時間，除非美國經濟呈現衰退，利率政策風向才有可能轉變，故美國經濟後續表現將成為關注焦點。

由於美國仍具高利率優勢，將支持美元表現。李淑香分析，美元指數自去 (2022) 年 9 月高點 114.76 向下修正，幾次調整下來，守住 100.8 左右支撐位置；即使今年 7 月暴跌，最低一度觸及 99.55，打出兩隻腳後收復至 100 以上，具有強勁支撐力，加上美國經濟表現具韌性，也會帶動美元續強，預估短期內美元指數將遊走於 100~104 區間。

日圓方面，日本央行 (BOJ) 於 7 月底微調殖利率曲線控制(YCC) 政策，卻又大量購買短中期公債，李淑香認為，此為 BOJ 的兩面作法，一方面是日本通膨飆升至 40 多年來新高水準，央行不得不調整政策，提高公債操作靈活度；另一方面又怕政策改變，引發市場劇烈震盪，導致日圓大幅升值，故利用購買公債的方式，壓抑日圓升值，而非直接進行匯率干預。總體而言，BOJ 仍維持貨幣寬鬆政策下，此波美元兌日圓可望推升至 145；但也不排除利差因素讓美元續揚，兌日圓有機會回到 150 左右，因此，未來美元續航力道值得觀察。

市場變數仍多 運用外匯保證金交易規避匯市風險

除了利率動向，未來仍存有景氣下行、地緣政治、美國總統大選等等風險，因此，外匯市場震盪在所難免，但也提供許多交易機會，投資人可以運用外匯保證金交易規避風險，同時也可以尋求套利機會。

外匯保證金交易屬於外匯槓桿交易，如同股票融資融券，可以「先買後賣」或「先賣後買」雙向操作，兼具投資及避險效果。投資人存放一筆保證金於銀行，可進行放大倍數 (亦可不放大倍數) 的外匯投資，以遠東商銀為例，保證金最低 1 萬美元，槓桿最高 20 倍，外匯投資操作金額至少可達 20 萬美元。由於銀行外匯保證金交易倍數及進出場時間自由，投資自主性高，且可以小搏大，潛在獲利空間將較外匯現貨交易高出許多，因而受到不少人青睞。

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