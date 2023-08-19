〈紐約匯市〉美元指數周線連五紅 寫15個月來最長連漲紀錄

美元指數周五 (18 日) 幾乎持平，但對中國經濟的擔憂以及美國利率將保持在高檔的押注，刺激對安全資產的需求，美元指數連續五周收高，創下 15 個月來最長連漲紀錄。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.13%，至 103.43，周線漲約 0.6%。

隨著中國恒大向美國法院聲請破產保護，中國經濟困境進一步加劇，人們對影子銀行違約風險的擔憂也與日俱增。

另一方面，中國人民銀行公布每日中間價遠高於預期，帶動人民幣匯價自周四 (17 日) 觸及的 9 個月低點回升。截稿前，離岸人民幣兌美元微貶 0.05%，至 7.3032 人民幣兌 1 美元。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，美國經濟表現遠優預期，導致市場延後聯準會 (Fed) 可能放寬貨幣政策的時間。

Fed 最新會議紀錄顯示，委員會多數成員仍認為通膨存在重大上行風險，本周公布的強勁數據，尤其是零售銷售，也支持了進一步收緊政策的看法。

投資人對中國當局未採取充分措施提振經濟的憂慮，本周也使美元貨幣獲得提振。

FXStreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 說：「人們對於中國的一些數據感到有些擔心。像是中國房地產這般過度擴張的產業，尤其是零售和商業部門，確實會對經濟造成拖累。」

日元升 0.3%，至 145.38 日元兌 1 美元，繼續從周四觸及的 9 個月低點回升。近來日元貶值令交易員對日本當局進行干預的風險感到緊張。

Trevisani 稱：「從傳統或歷史經驗來看，當中國情勢惡化，通常都會導致日元升值，但這次情況並非如此。」

澳幣自昨日觸及的 9 個月低點回升，報 0.6304 美元。其他貨幣方面，英鎊貶 0.11% 至 1.2730 美元，歐元，止步連三漲，歐元微升 0.04% 至 1.0871 美元，止步連五貶。

隨著避險情緒升溫，全球最大加密貨幣比特幣跌至 2 個月低點後，周五再跌逾 5%，至 26,110 美元。

加密貨幣基金公司 Grayscale Investments 研究人員認為，隨著投資人壓低投資組合風險，股票和固定收益資產的拋售潮也蔓延至加密貨幣。

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