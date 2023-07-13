美6月PPI年增0.1%創近3年新低 又一通膨降溫跡象

美國勞工部周四（13 日）公布的數據顯示，6 月生產者物價指數（PPI）年增 0.1%，低於市場預期的 0.4% 與修正後前值 0.9%，幾乎沒有成長並創 2020 年 8 月以來新低；剔除波動較大的食品和能源後，6 月核心 PPI 年升 2.4%，創 2021 年 2 月以來新低，不及市場預期的 2.6%，修正後前值為 2.6%。

繼昨日公布的消費者物價指數（CPI）報告顯示通膨全面降溫後，周四的 PPI 再度帶來好消息，凸顯通膨再進一步降溫，讓聯準會（Fed）官員鬆了一口氣。

美 6 月 PPI 年增速幾乎停滯，寫近 3 年新低。(圖：ZeroHedge)

按月來看，美國 6 月 PPI 報 0.1%，低於市場預期的 0.2% ，修正後前值報 -0.4%；6 月核心 PPI 成長 0.1%，低於市場預期的 0.2% ，與修正後前值 0.1% 持平。

報導指出，全球供應鏈正常化、大宗商品價格走穩以及消費者需求從商品轉向服務的廣泛轉變，整體上有助於緩解生產者層面的通膨壓力。

另外，服務成本小幅上升，儘管運輸和倉儲成本大幅下降。而存款服務、旅遊住宿和航空客運服務的價格也有所上升。

與此同時，商品價格幾乎沒有變化。這以較低價格的形式傳遞給消費者，即所謂的通貨緊縮。商品成本較去年同期下降 4.4%，為 3 年多來最大降幅，食品價格則連續第三個月下跌。

值得注意的是，PPI 數據表明，隨著中間需求品價格同比下降 9% 以上（降幅甚至超過新冠疫情封鎖期間的低谷），抗通膨進一步取得進展，這似乎是 Fed（和多頭）進一步的「好消息」，但也可能是經濟衰退的信號。

(圖：ZeroHedge)

彭博經濟學家 Jonathan Church 認為，6 月 PPI 數據支持 Fed 只會進一步升息的觀點。金融服務和保險產業的大幅成長將核心個人消費（PCE）推高一個等級，但有鑑於該產業的波動性，Fed 可能會忽略這一成長。