〈美股早盤〉美6月PPI再帶來通膨降溫好消息 主要指數開高

美國 6 月生產者物價指數（PPI）進一步顯示通膨正在降溫，燃起投資人對聯準會（Fed）很快結束貨幣緊縮政策的希望，美股主要指數周四（13 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 90 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 140 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲逾 1%。

隨著對升息和潛在經濟衰退的擔憂有所緩解，投資人正重返美股。美國昨日公布的數據顯示，通膨率降至兩年來新低，而周四公布的生產者物價指數（PPI）降幅超過分析師的預期，與此同時，上周初領失業金人數低於預期，表明就業市場仍有彈性。

具體來看，美國 6 月 PPI 年增 0.1%，低於市場預期的 0.4% 與修正後前值 0.9%；剔除波動較大的食品和能源後，5 月核心 PPI 年升 2.4%，低於市場預期的 2.6%，創 2021 年 1 月以來新低，修正後前值為 2.6%。

上周經調整後初領失業金人數報 23.7 萬人，低於市場預期的 25 萬人與修正後的 24.9 萬人；上周續領失業金人數報 172.9 萬人，高於市場預期的 172.3 萬人，修正後前值為 171.8 萬人。

美國公債殖利率普遍走低，因投資人解除對 Fed 將在本月升息後再次升息的押注。對利率更為敏感的兩年期美國公債殖利率昨因通膨數據下滑 13 個基點後，再下跌約 6 個基點至 4.68%、十年期公債殖利率跌至 3.8%。

截至台北時間周四（13 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.48%，至每股 273.31 美元

根據外媒報導，特斯拉已開始與印度政府討論一項投資提案，在該國建立車廠，年產能高達 50 萬輛，生產的電動汽車的價格將從 200 萬盧比（約合 24,400 美元）起步。此前馬斯克說他計畫明年訪問印度。此外，今日特斯拉上海工廠完成第 100 萬輛 Model Y 新車下線。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 2.06%，至每股 448.06 美元

近日 GPU 緊缺持續發酵，據經銷商表示，目前輝達 A800 的售價已較一周前的人民幣 9 萬多元上漲約 30%。截至發稿，輝達盤前漲 % 報美元，股價續刷新高。

Cowen&Co. 的分析表示，輝達資料中心業務為當前超大規模企業進行的生成式人工智慧競賽提供了支援，上調第二季營收預期至 120 億美元，股票目標價為每股 500 美元。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 1.90%，至每股 315.22 美元

據英國《金融時報》（FT）報導，臉書母公司 Meta Platforms 準備發布其人工智慧模型的商業版本，使新創企業和企業能夠在該技術基礎上構建定制軟體。目前這款軟體可以創建文本、圖像和程式碼，由大規模語言模型（LLMs）驅動。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數 23.7 萬，預期 25 萬，前值 24.9 萬

美國上周續領失業金人數報 172.9 萬，預期 172.3 萬，前值 171.8 萬

美國 6 月 PPI 年增 0.1%，預期 0.4%，修正後前值 0.9%

美國 6 月 PPI 月增 0.1%，預期 0.2%，修正後前值 - 0.4%

美國 6 月核心 PPI 年增 2.4%，預期 2.6%，修正後前值 2.6%

美國 6 月 PPI 核心月增 0.1%，預期 0.2%，修正後前值 0.1%

華爾街分析：

Brandywine 全球投資管理公司預估，Fed 本月將升息 1 碼（25 個基點），然後暫停升息。投組經理 Jack McIntyre 表示：「我們已經擺脫了圍繞通膨的危機心態，Fed 在月底貨幣政策會議之後發表的言論應該不會那麼強硬。」

渣打銀行全球十國集團外匯研究和北美策略主管 Steven Englander 在報告中寫道，近期美元表現不佳反映出市場對作空美元的信心發生轉變，因 Fed 政策利率上限似乎越來越大。