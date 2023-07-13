Fed褐皮書：美國經濟回升但成長速度將放緩

美國聯準會 (Fed) 周三（12 日）公布對各轄區調查的「褐皮書」顯示，截至 6 月 30 日的約 6 周內，美國經濟活動整體有所增加，銀行貸款仍疲軟、就業和物價小幅成長，整體預估未來經濟擴張步伐將放緩。

調查顯示，自 5 月底以來的期間，大多數地區就業溫和成長，不過雇主仍難以召到工人反映就業市場健康，另外工人薪資持續成長，但漲幅較過去溫和。

至於通膨方面，報告指出物價溫和上漲，但幾個地區成長速度有所放緩，未來幾個月的物價預期整體穩定或者更低。

調查還顯示，一些地區不願意漲價，這是因為消費者對「物價變得更敏感」。先前其他幾份報告指出，強勁的需求讓企業得以維持利潤，與此同時服務業的投入成本壓力仍然很高，但製造業在這方面的壓力顯著緩解。

另外，因貸款活動持續疲軟，銀行業的狀況大多低迷。儘管住房抵押貸款的利率較高，住宅類房產的需求仍保持穩定，但房屋銷售受到庫存低的限制，住宅和商業地產的建設施工略有下降。

各地的農業狀況各不相同，總體而言略為疲軟。一些受訪人預估今年下半年農業將進一步疲軟能源，活動減少。調查地區整體預估，未來幾個月經濟將繼續緩慢增長。

褐皮書通常在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 每次開會的兩周前發布，內容為 Fed 對 12 個轄區的調查和訪談結果，本次調查時間為 5 月 22 日到 6 月 30 日。

在褐皮書公布前，美國勞工部 6 月公布的消費者物價指數（CPI）顯示通膨全面降溫，創下 2021 年 3 月以來最小年度增幅。

該數據讓外界樂觀認為，Fed 偏好的衡量通膨指標──7 月底公布的個人消費支出（PCE）物價指數也會出現類似的下下滑，使其更接近 Fed 的 2% 目標。不過 PCE 會在 Fed 月底的貨幣政策會議過後才會公布，前次公布的 5 月 PCE 年增率為 3.8%。