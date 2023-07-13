谷歌在歐洲和巴西推出AI聊天機器人Bard 具多重語言模式

Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌周四 (13 日) 表示，將在歐洲和巴西推出人工智慧 (AI) 聊天機器人 Bard，將市場擴大到數億用戶。

該公司還表示，它正在為 Bard 添加更多功能，以趕上競爭對手微軟 (MSFT-US) 在開發商用 AI 競賽中的步伐。微軟在其 Bing 搜索引擎中使用 OpenAI 廣受歡迎的 ChatGPT 服務。

谷歌於 2 月推出 Bard，但由於監管機構調查該服務是否符合歐盟 27 個國家嚴格的隱私規則，原訂上個月在歐盟推出的時程被順延。

該公司表示，它已「積極與專家、政策制訂者和隱私監管機構接觸」。

谷歌在歐盟的主要隱私監管機構愛爾蘭數據保護委員會表示，它向這家網路搜索巨頭發送了一份詳細的問題清單，以尋求更多訊息。

結果谷歌在周四的歐洲發表之前暫停並「做出了一些改變」，監管機構表示，「特別是增加了透明度並改變了對用戶的控制。」

谷歌在一篇博客文章中詳細介紹了這些改進，包括 Bard 現在可以使用 40 多種語言，包括阿拉伯語、中文、德語、印地語和西班牙語。

用戶還可以客製化 Bard 回覆的語氣和風格，並要求它讀出回覆。谷歌表示，「如果想聽到一個單詞的正確發音或聽一首詩或劇本，這將很有幫助。」