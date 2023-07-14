美6月PPI帶來通膨進一步退燒喜訊 美元暴跌

美元周四（13 日）跌至 2022 年 4 月以來新低，因為美國通膨降溫提振聯準會（Fed）今年只會升息一次的預期，因此削弱美元相對於其他貨幣的收益率優勢。

截稿前，美元兌一籃子六種主要貨幣貶值 0.51% 至 99.685，創 15 個月新低。美元指數正走向今年迄今最大單周跌幅。

另外，歐元兌美元升值 0.6%，至 1 歐元兌 1.1190 美元，盤中稍早曾觸及 16 個月新高，有望連續第六個交易日上漲，這是今年以來歐元兌美元匯率連續上漲時間最久的一次。

美國周四公布的生產者物價指數（PPI）進一步強化通膨正在放緩的觀點，當月 PPI 年增、月增率僅 0.1%，其中年增速創下近 3 年以來最慢。

與此同時，昨日公布的 6 月消費者物價指數（CPI）已搶先顯示美國核心通膨放緩速度遠快於預期，6 月年增幅重回 3%，單月增幅也僅 0.2%，低於市場預期的 0.3%。

Neuberger Berman 住米蘭的外匯管理和投組經理 Ugo Lancioni 表示，很明顯通膨趨勢是下行，但問題是會持續多久。這降低 Fed 採取比市場預期更多升息的可能性，這對美元不利。

利率期貨顯示，市場已經完全消化聯邦公開市場委員會（FOMC）本月底再次升息的預期，但進一步升息的預期已經消失。

City Index 市場策略師 Fiona Cincotta 表示，美元在今年下半年內是否會單向走低還有待觀察。因為這在很大程度上取決於未來幾周 FOMC 所釋出的消息，且這會決定美元未來的走勢，並替今年夏季剩下時間訂下基調。

Cincotta 還說，如果 Fed 有任何鴿派的跡象，那麼看空美元的人就會抓住這一點，這將成為繼續壓低美元的藉口。不過她不認為 Fed 會發出 7 月將是最後一次升息的訊號。

