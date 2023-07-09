本週操盤筆記：美6月CPI、Fed褐皮書、美股財報季開跑

本週重點國際財經大事包括：美國公布重磅通膨報告消費者物價指數（CPI）以及生產者物價指數（PPI）；聯準會（Fed）將公布最新經濟「褐皮書」報告，以及多名 Fed 官員陸續發表談話；美股財報季開跑，銀行股打頭陣揭開序幕；加拿大、南韓、紐西蘭央行將公布最新利率決策。

本週操盤筆記 (0714-0715)

1. 美 6 月 CPI、PPI

重磅通膨數據 6 月 CPI 即將本週三（12 日）公布，市場預估數可能緩步降溫，但仍位在聯準會（Fed）2% 目標之上。與此同時，6 月 PPI 也將於週四（13 日）出爐，外界預估該項與製造業相關的通膨核心數據可能維持與前值一樣的水準，儘管整體通膨透露退燒跡象。

美國勞工部上週公布的 6 月非農新增就業人數遠低預期，就業市場出現鬆動跡象，但當月失業率仍處於歷史低位且薪資成長堅挺，整體來看勞動力市場仍然強勁，因此，本次非農報告可能不會讓 Fed 考慮 7 月暫停升息。

聯邦公開市場委員會（FOMC）上週公布的 6 月會議紀錄顯示，有鑑於持續吃緊的就業市場與火熱通膨，幾乎所有決策者認為有進一步升息必要，但對 9 月和 11 月會議決策方向仍不確定。

儘管如此，Point72 首席經濟學家、前 Fed 研究員 Dean Maki 認為，Fed 的重點將大大放在核心通膨目前的實際情況上，不會僅僅因就業市場強勁而繼續升息，會考慮到兩項數據而做出決定。

2.Fed 褐皮書、Fed 官員談話

Fed 週四還將公布對各轄區調查的「褐皮書」，該份報告通常在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 每次開會的兩週前發布，內容為 Fed 對 12 個轄區的調查和訪談結果。

先前的結果顯示，美國經濟活動最近幾週變化不大，就業和通膨成長都稍稍減緩，短期商業展望略比之前惡化。

除此之外，本週也有相當多官員將陸續發言，包括 2024 年 FOMC 投票委員亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克、舊金山聯準總裁戴莉等，其中還有「鷹王」布拉德和「鷹后」梅斯特的談話，不過最值得注意的是 Fed 理事華勒的談話，他是 FOMC 永久投票委員。

3. 美股財報季開跑 銀行股打頭陣

美股財報季的時間是 1 至 2 月、4 至 5 月、7 月和 9 月至 11 月，在此期間，各大公司會陸續公布上一季業績。美國大型銀行，包括摩根大通 (JMP-US)、花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 上季業績將陸續出爐，投資人將密切關注這些銀行的財報，以評估先前銀行業危機與 Fed 連番升息的後續影響。

另外本週公布財報的公司還有百事可樂 (PEP-US)、達美航空 (DAL-US) 與聯合健康 (UNH-US)。華爾街分析師看好百事可樂的內增性營收最多將成長至 1 成、營益率維持在 16% 以上，保持其領先包裝食品同行的地位。

至於達美航空，分析師認為強勁的旅行需求、票價以及燃油費用下滑，獲利有望寫下自新冠疫情以來新高、每股獲利看增一倍。聯合健康集團方面就較為悲觀，華爾街預估其盈利增幅可能創 5 季以來最小僅有 9%，遠遜去年同期為 19%。

4.OPEC、IEA 月度報告出爐

OPEC、IEA 都將於本週公布月度石油市場報告。先前有媒體遠引知情人士消息報導，OPEC 對明年石油需求成長保持樂觀，雖然預估石油需求與今年相比可能有所放緩，但增幅仍高於過去平均水準，高於 IEA 的預測。

報導指出，近年來 OPEC 與 IEA 一再發生衝突，前者批評後者的預測不負責任且隨意修正數據。石油需求成長是油市可能走強的一個指標，也是 OPEC 和石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）政策決策的一部份。另外，美國能源資訊管理局 (EIA) 將於週三公布短期能源展望。

5. 加拿大、紐西蘭、南韓央行公布利率決策

加拿大央行將在本週三公布最新利率決策，市場預估將升息 1 碼（25 個基點），將利率升至 5%，可能在寫新高紀錄。先前該行意外宣布升息 1 碼，政策利率升至 4.75%，為 2001 年以來新高，原因是加拿大國內生產毛額（GDP）走强、CPI 居高不下還有房市熱絡讓通膨遠高於 2% 目標。

金融媒體 Zerohedge 曾評論表示，Fed 目前的狀況與加拿大央行面臨的情況類似，因此 Fed 接下來也可能繼續升息。

另外，紐西蘭央行也將在週三公布最新利率決策，市場預估將維持在 5.5% 利率不變，而南韓央行在週四（13 日）的會議上可能也維持 3.5% 的利率不變。