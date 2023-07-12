美6月CPI年增3%創逾兩年來新低 帶來Fed結束升息周期曙光

美國勞工部周二（12 日）公布 6 月消費者物價指數（CPI）年增 3%，連續第十二個月下降，略低於市場預期的 3.1%，也低於前 4%，創 2021 年 3 月以來新低；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.8%，低於市場預期的 5% 和前值的 5.3%，也創 2021 年 10 月以來新低。6 月報告顯示通膨全面降溫，給聯準會（Fed）很快結束幾十年來最激進的升息周期帶來新的希望。

美國 6 月通膨全面降溫，Fed 有望很快結束貨幣緊縮政策。(圖：ZeroHedge)

按月來看，6 月 CPI 成長 0.2%，低於市場預期的 0.3%，略高於前值 0.1%；核心 CPI 成長 0.2%，低於市場預期的 0.3% 與前值的 0.4%，寫下 2021 年 8 月以來新低。

美 6 月核心 CPI 年增速創 2021 年 10 月以來最慢。(圖：ZeroHedge)

報告強調，在一年多的升息和需求放緩的幫助下，降低價格壓力取得了進展。即便如此，物價壓力仍遠高於 Fed 的目標，令決策者傾向於在 7 月 25-26 日的貨幣政策會議上恢復升息。

有媒體指出，整體通膨指標放緩的一個關鍵原因是，最新 CPI 數據與 2022 年 6 月相比，當時俄羅斯入侵烏克蘭後能源價格迅速上漲，推動通膨達到 40 年來的新高。展望未來，下一份通膨報告將與受能源影響相對較低的數據進行比較。

6 月住房和租金仍大幅成長

觀察數據細項，驅動 6 月核心 CPI 成長的最大因素是住房，住房指數 6 月成長 0.4%，高於 5 月的 0.6%；租金月增 0.5% 與前值持平；業主等價租金月增 0.4%，較 5 月的 0.5% 有所下降；離家住宿指數在 5 月上升 1.8% 後，6 月下降了 2%。

按年來看，住房指數是除食品和能源外所有項目指數驅動 CPI 單月成長的最大因素，6 月租金年增 7.83%，低於前值 8.04%，為 2022 年 12 月以來新低，6 月住房通膨成長 8.33%，低於前值 8.66%，為 2022 年 11 月以來最低。

雖然住房占單月 CPI 成長的 70% 以上，但這仍是一個嚴重落後 Fed 升息影響的指標，尚未趕上實際狀況。隨著就業市場降溫、租金呈下降趨勢，核心通膨可能在未來幾個月繼續退燒。

不過，有部分能及時反映利率影響的指數再次走高，其中包括汽車保險指數月增 1.7%、服裝指數上升 0.3%、娛樂和個人護理指數在 6 月也有所上升。

另外還有幾個指數在上月也下滑，其中以機票指數為首，繼 4 月和 5 月下跌後，6 月再跌 8.1%、通訊指數單月下滑 0.1%。其他方面，新車、醫療保健指數保持不變，醫生服務指數和醫院服務指數分別上升 0.7% 與 0.4%。

整體來說，服務通膨依然非常頑強，即便商品通膨漸退。

就業市場強勁為通膨降溫困難原因之一

維持高通膨的很大一部分原因是具彈性的勞動力市場。業主繼續以強勁的速度增加就業職缺且薪資成長仍然強勁。報告指出，美國 6 月實質薪資呈現增長，為 27 個月來首次。

美國 6 月實質薪資呈現增長，為 27 個月來首次 (圖：ZeroHedge)

專家看法

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示，數據全面降溫凸顯出通膨正在緩慢下降，但核心仍然頑強，雖然也在降溫但速度還不夠快，不足以讓 Fed 宣布戰勝通膨。



另外，Krosby 認為 Fed 在月底的貨幣政策會議上仍會升息，除非核心通膨以更快的速度下降，否則月底的升息不是一步到位。但不可否認的是，Fed 離終點利率越來越近，市場已經逐漸感受到這點。

彭博經濟學家 Anna Wong 和 Stuart Paul 表示，這份 CPI 報告將支持聯邦公開市場委員會的觀點，即 7 月份的升息應該是最後一次，與預期相符。

市場反應

最新 CPI 報告出爐後，美股主要指數開盤後漲勢擴大，截稿前，道瓊工業指數漲近 270 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 190 點或近 1.4%，標普 500 指數漲 1%，費城半導體指數漲近 1.4%。美國 10 年期公債殖利率跌至 3.8%、美元指數跌至 100.545。

根據芝商所 FedWatch Tool，市場預估 Fed 在 7 月維持利率不變的機率為 7.6%，升息 1 碼（25 個基點）的機率為 92.4%；另外市場估終點利率落在 5.25%-5.5% 區間，意味著 7 月就是 Fed 最後一次升息。

(圖：芝商所)