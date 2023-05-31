美元只存定存太可惜? 善用外匯交易可能多重收益

近年來臺灣外匯理財日漸活絡，從事外匯交易時有何眉角呢？專家建議，可以掌握 4 大訣竅，有機會賺取利息、匯差、利差等三重收益。

兩大因素 支撐美元表現

美國聯邦準備理事會 (FED) 自 2022 年 (去年) 展開升息循環以來，美元大幅升值，由於美國通貨膨脹逐漸降溫，市場認為，美國升息循環近尾聲，美元後續表現備受關注。

從事外匯保證金交易業務超過 25 年的遠東國際商業銀行 (遠東商銀) 協理李淑香認為，美國升息雖有可能告一段落，但是美元短期內仍有機會走揚，主要原因有二，一是美國 2023 年 (今年)5 月經濟數據仍佳，加上近期部分 FED 官員釋出鷹派訊息，不排除未來會再度升息；即使暫停升息，高利率仍將維持一段期間，美元亦將持續高檔震盪，除非轉為降息，美元才有機會走跌。二是儘管美國經濟增長已有回落跡象，但勞動力市場依然緊俏，不排除經濟軟著陸的可能性，將有利於美元表現。

李淑香分析，美元指數自去年狂飆至逾 20 年高點 114.78 後，於今年 2 月修正至 100.8，3 月再度反彈至 105.88，隨後又回跌至 100.78 左右，打出第二隻腳，形成雙支撐。尤其近期因為美國債務上限僵局引發避險情緒及 FED 官員鷹派言論，美元已緩步走升，美元指數重新站上 104，預估短期內重回 105.60-80 水平，之後是否再續強則有待觀察，將取決於 FED 是否仍會繼續升息。

外匯交易筆記起來！專家傳授 4 大攻略

根據國際清算銀行 (BIS) 統計，全球外匯市場每日平均成交量高達 7.5 兆美元，臺灣外匯交易也越來越活絡，李淑香建議，從事外匯交易時，可以掌握 4 大訣竅！

攻略 1：善用銀行外匯保證金交易

它是一種外匯槓桿交易，如同股票融資融券一樣，可以「先買後賣」或「先賣後買」雙向操作，除了投資之外，亦可以用作避險。投資人存放一筆保證金於銀行，可進行放大倍數 (亦可不放大倍數) 的外匯投資，以遠東商銀為例，保證金最低 1 萬美元，槓桿最高 20 倍，外匯投資操作金額至少可達 20 萬美元。

由於銀行外匯保證金交易倍數及進出場時間自由，操之於投資人手中，是投資自主性極高的工具，加上具有槓桿效果，可以小博大，潛在獲利空間將較外匯現貨交易高出許多，因而受到不少投資人青睞。

透過銀行的外匯保證金交易，有機會賺取三重收益，即除了匯率價差之外，還可能賺取兩大收益，一是存款利息收入，尤其是目前美元存款利率創下近十幾年來高點，讓客戶對賺取利息收入更有感。以遠東商銀來說，無論有沒有進行外匯交易，將保證金 (美元) 存入外匯保證金交易專戶，大部分資金可存放定期存款，10 萬美元 (含) 以上更可享有美元 4.95% 的定期存款利率 (視市場利率而定)，此為銀行獨有的優勢，透過其他交易機構可能無法享受到美元存款高利率優惠。

二是換匯差 (利差) 收益，假若投資人買入高利率的貨幣，相對賣出低利率貨幣，可以賺取兩個貨幣的利息差。以目前市場狀況舉例來說，買美元賣日圓，由於美元利率高於日圓，故每日可以收取兩種貨幣之間交易部位產生的利差，而且利差收入會每日存入保證金交易專戶內。

攻略 2：選擇安全合法的交易管道

目前國內有不少人使用未經國內主管機關核准設立之海外外匯交易平台，潛藏不少風險，若有爭議，投資人恐將投訴無門。因此，必須優選安全合法的交易機構，以遠東商銀外匯保證金交易為例，是目前國內唯一提供 24 小時外匯交易線上平台的銀行，採用自行研發的系統，以確保客戶個人資料安全性及交易即時性，除了受到主管機關監管，帳戶內資金則受到最高保額新臺幣 300 萬元存款保險保障，讓國人進行外匯交易更感安全。

最重要的是，遠東商銀的外匯保證金交易團隊，個個身經百戰，平均資歷超過 20 年，經歷過臺灣 921 大地震、美國 911 恐怖攻擊、全球金融海嘯、歐洲債務危機等諸多危機事件，見識過各種大風大浪，也累積了厚實的經驗，是臺灣資深且經驗老道的外匯交易團隊，能提供客戶更優質的服務。

此外，遠東商銀與國際間的銀行保持良好合作關係，流動性相對較高，即使遇到行情劇烈震盪、網路交易異常或斷訊等重大事件，遠東商銀仍能讓客戶透過專人提供報價及交易，交易依然可以不中斷，讓客戶得以順利進出場。

攻略 3：靈活操作策略

該賺匯差，還是利差？投資人可以根據各貨幣趨勢靈活運用策略，舉例來說，若美元看跌，可以採取「賣美元、買南非幣」策略套取利差，因目前南非幣利率約 8.25%，美元約 5%，每日可以賺取兩個幣別的利差，未來一旦判斷正確，還可以賺到匯差。

反之，若是美元看漲，投資人可考慮「買美元，賣日圓或瑞士法郎」策略，因現階段日圓與瑞士法郎皆是低利率貨幣，同樣地，可以賺到美元兌日圓或瑞士法郎間的利差，未來美元走升，亦可賺取匯差。

投資人可以根據自己的投資屬性，並根據當下各種貨幣趨勢，進行靈活操作。

攻略 4：懂得設定停損停利

凡事一體兩面，槓桿越高，潛在獲利越大，反之，虧損空間也會越大。尤其外匯保證金交易有強制平倉的機制，一旦保證金低於設定比例，將被強制出場，因此，投資人必須衡量自身可承擔的風險範圍，選擇合適的槓桿比例，切記運用的槓桿越大，風險越高。

外匯保證金交易設定停損及停利點非常重要。投資人下單後，可預設一個停損價位，當交易虧損達到此價位時，會自動執行停損，避免造成更大的虧損。停利則是讓投資人預設一個價位，能夠在理想的範圍內出場，掌握預期的利潤，落袋為安。

外匯市場變化莫測，投資人必須確實執行投資紀律，該停損時絕不戀戰，選擇自己可以承擔的槓桿比例，有利控制風險；同時必須選擇合法、穩定的交易管道、平台，確保交易安全性，以及經驗豐富的外匯交易團隊，享有優質的外匯交易服務，才能有機會賺到外匯財！

若您欲了解相關詳細內容，歡迎來電遠東商銀交易室專線：0809085818，或亦得觀看 2023 年 3 月 23 日「2023 前瞻總經外匯觀點」線上講座，網址：https://www.feib.com.tw/foreignexchange/News02.html

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